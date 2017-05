Patrick Dempsey és Renee Zellweger is megrendezi első filmjét

A New York, szeretlek és a Párizs, szeretlek című filmek után újabb szkeccsfilm készül több rendező és tekintélyes színészgárda közreműködésével. A helyszín ezúttal a német főváros, Berlin lesz. A film több kisebb történetből áll majd össze, mindegyiknek saját rendezője és szereplőgárdája lesz. A közreműködők közül egyre több nevet hozott nyilvánosságra a Hollywood Reporter.

A film egyik szegmensében mutatkozik be rendezőként Patrick Dempsey akit a Bridget Jones legutóbbi részéből, vagy a Grace klinika című sorozatból lehet ismerős. A hírek szerint a főszerepet is ő játssza. Szintén itt debütál rendezőként maga Bridget Jones, vagyis Renee Zellweger is. A Hollywood Reporter szerint mindketten dupla feladatot vállalnak, vagyis színészként is feltűnnek majd a saját történetükben.

Összesen 10 rendező munkájából állhat össze a film, köztük van Massy Tadjedin iráni rendező, aki a Tegnap éjjel című filmmel mutatkozott be, Til Schweiger német színész és rendező, aki a Tetthely című sorozatból vagy a Becstelen brigantykból lehet ismerős.

Az egyik történet főszereplője valószínűleg Orlando Bloom lesz, mellette feltűnik még a filmben Diego Luna, Gemma Artenton és Sophie Turner is, illetve olyan német zenészek, mint Paul Kalkbrenner és Max Raabe.

A forgatás a tervek szerint júliusban vagy augusztusban indul és olyan történetek kerülnek majd bele, amik megmutatják a szerelem különböző oldalait és Berlin legjellegzetesebb helyszíneit egyaránt. A szerelem városai franchise keretében a Párizs, szeretlek című filmet 2006-ban, a New York, szeretlek című filmet pedig 2008-ban mutatták be, ez utóbbiban szintén szerepelt Orlando Bloom.