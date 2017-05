Will Smith csak rá akar csapni az asztalra

Kész őrület, hogy milyen zsűrit sikerült összehozni az idei Cannes-ra, még az is lehet, hogy szándékosan, a tavaly teljesen érthetetlen díjazások után. Tessék megnézni a listát:

Gabriel Yared

Fan Bingbing

Maren Ade

Agnès Jaoui

Paolo Sorrentino

Park Chan-Wook

Jessica Chastain

Will Smith

Pedro Almodovar (zsűrielnök)

Igen, az a Will Smith, nem egy másik, hanem ő, a Fresh Prince, a J ügynök, és a katona, aki puszta kézzel kiütött egy földönkívülit. Nyilván el lehetne könyvelni egy egyszerű reklámfogásnak, hogy a világ egyik utolsó nagy sztárját is berángatják Cannes-ra, de Cannes nem az a fesztivál, aminek szüksége lenne extra reklámfogásokra. Ide mások jönnek hülye reklámfogásokért, például még a fesztivál hivatalos megnyitója előtt beejtőernyőztették az Emoji-film egyik szinkronhangját és mellesleg vicces amerikai komikust, T. J. Millert. Arról sajnos lemaradtunk.

Szóval vissza a zsűrihez. Egy tisztességes filmrajongónak már önmagában nagy cucc, hogy ezek az emberek egy térben vannak (vajon miről beszélget egymással a Toni Erdmann és az Oldboy rendezője?), de az még viccesebb, hogy ezeknek a teljesen különböző vállfajokból és műfajokból érkezőknek konszenzusra kell jutniuk. A legviccesebb pedig az, hogy ők egészen biztosan meg fogják nézni Mundruczó Kornél versenyfilmjét, a Jupiter holdját.

A sajtótájékoztatók előtt készült közös protokollinterjúban Smith elmondta, hogy ő nagyon hálás a lehetőségéért, és összesen három cél hajtja:

Okosabban menjen haza, mint ahogy megérkezett.

Legyen egy jó zsűribotrány, ezt már megbeszélték a keddi közös vacsorájukon.

Illetve hogy egyszer lecsaphasson az asztalra, és azt kiabálhassa, hogy „Nem értek egyet!”

A zsűri talán második világszerte legismertebb tagja, Jessica Chastain (aki rendszeresen nyilvánosan kiáll a színésznők egyenlő bérezése mellett) elmondta, hogy örül annak, hogy három rendezőnő filmje is a versenyprogramban van, de nem a nemük, hanem a teljesítményük alapján fogja majd megítélni őket. Maren Ade (Toni Erdmann) csak hálás azért, hogy itt van a fesztiválon úgy, hogy nem kellett új filmet bemutatnia.

A hivatalos zsűrit bemutató sajtótájékoztatón már össze is szólalkozott Smith és Almodóvar, az utóbbi kijelentette, hogy minden filmet először moziban kell látni, a színész pedig kiállt a Netflix mellett, hogy igenis lehet úgy is filmeket nézni. A helyzetben az a vicces, hogy az idei versenyprogramban két olyan alkotás is van, ami később idén a Netflix szolgáltatásán fog megjelenni az egész világon.

Az idei cannes-i filmfesztivál május 17-től 28-ig tart. Az említett Jupiter holdja mellett az Un Certain Regard-szekcióban szerepel a szlovák-magyar koprodukcióban készült Out, Kristóf György rendezésében, a Cinefondation-válogatásba pedig Szentpéteri Áron Láthatatlan című filmje került.