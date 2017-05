A Trónok Harca egyik főgonosza is szerepel a következő Godzillában

A Godzilla: King of the Monsters már így is elég erős szereplőgárdát szedett össze, hiszen feltűnik majd benne a Stranger Thingsszel berobbanó Millie Bobby Brown, Kyle Chandler (A Wall Street farkasa, A régi város, Friday Night Lights) és Vera Farmiga (A tégla, Egek ura, Forráskód) is. A rendező Michael Dougherty lesz, akinek a nevéhez a Krampusz és az Adsz vagy kapsz fűződik, de íróként olyan projekteken dolgozott, mint az X-Men 2., a Superman visszatér vagy az X-Men: Apokalipszis.

Ehhez a névsorhoz csatlakozott most a Trónok Harcából - nem túl szokatlan módon - egy brutális gyilkosság révén már kiírt Charles Dance, aki Tywin Lannistert, az uralkodócsalád rangidős családfőjét játszotta a sorozatban. De játszott az Alien 3-ban, az Underworld több részében, és ő volt Victor Frankenstein a 2015-ös Frankenstein című filmben.

A hírt lehozó Comic Book Movie azt írja, arról egyelőre nincs infó, hogy kit fog játszani Dance, ahogy egyébként arról sem, egyáltalán mi fog történni a következő Godzilla-filmben, a Godzilla: King of the Monstersben, ami még nem az újraindított franchise legnagyobb durranása lesz, hiszen csak a 2020-as következő részben tervezik összeereszteni a szörnyet King Konggal.

A film előreláthatólag 2019. március 22-én érkezik a mozikba.