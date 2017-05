Tilda Swinton és Jake Gyllenhaal valami egészen meglepőért küzdenek

A különleges, emberek által kifejlesztett szuperdisznó amellett, hogy cuki, kevésbé szennyezi a környezetet, kevesebbet fogyaszt, kevesebb salakanyagot termel - és persze kibaszottul finom is, mondja Tilda Swinton a Snowpiercer rendezőjének új, Cannes-ban debütáló filmjében, az Okjában.

Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal és Paul Dano is szerepel Bong Joon Ho (Snowpiercer, A gazdatest) új, a 2017-es cannes-i filmfesztiválon debütáló új filmjében, amelyben egy nagyvállalat vezetője (Swinton) próbálja megszerezni egy kislány cuki barátját, a cég által kifejlesztett, óriási szuperdisznót.

Úgy tűnik, Bong Joon Ho a Snowpiercer után is sci-fi-elemekkel közelíti meg a társadalmi problémákat, a kapitalizmus és az egyenlőtlenségek nagy kérdéseit, és ezúttal sem kevésbé furák az eszközei, mint az egész társadalmat egy vonatra felszállító, és ott hatalmas öldöklést rendező Snowpiercer esetében. Legalábbis a film új előzeteséből így tűnik.

A film vizuális effektjeiért a Pi életében dolgozó Erik-Jan de Boer felel. Az Okja a Netflix számára készül, és a fesztiválok után, június végén kerül fel a netre.

A film legelső vetítését a nagyvásznon a cannes-i filmfesztiválon egyébként rögtön elrontotta a technikai személyzet, és csak egy rövid szünet után tudott folytatódni az esemény, amiért a fesztivál hivatalosan is bocsánatot kért - írja a Hollywood Repoter. Az eset érdekes vagy komikus adalék a cannes-i zsűrielnök Pedro Almodóvar és a zsűri tagja, Will Smith vitájához: a két filmes azon veszett össze, hatalmas tragédia-e, ha egy - esetleg Cannes-ban is díjat nyerő - film nem látható a mozikban, hanem azonnal a netre kerül fel.