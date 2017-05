Clint Eastwood újra westernt rendezne

25 éve forgatta utolsó westernjét az idén 86 éves színész-rendező, azt a Nincs bocsánatot, amiért Oscar-díjat is kapott, és amit a műfaj egyik csúcsának tartanak a mai napig. A film felújított kópiáját Cannes-ban, a filmfesztivál egyik kísérőprogramjaként mutatták be, amin a rendező is részt vett.

Eastwood a film előtt szólt pár szót a közönséghez, és kiderült, hogy amíg meg nem hívták a bemutatóra, nem is tudatosult benne, hogy a film már 25 éves.

Amikor 25 éve elolvastam a Nincs bocsánat forgatókönyvét, azt gondoltam, ez egy jó befejező western lehet. Tényleg ez volt az utolsó western, mivel azóta sem olvastam olyan forgatókönyvet, amely annyira tudott volna működni, mint az. De ki tudja, talán majd egyszer megint előkerül valami.

Clint Eastwood a ma már a műfaj klasszikusainak tekintett hatvanas évekbeli spagettiwesternekkel alapozta meg hírnevét. A Nincs bocsánat című filmje, amelynek főszerepét is eljátszotta, négy Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb film és a legjobb rendező elismerését. Eastwood a nyolcvanas évek óta öt filmjével (pl. Titokzatos folyó, Bird - Charlie Parker élete) szerepelt a cannes-i fesztivál versenyprogramjában. 2009-ben életművét Arany Pálmával jutalmazták. (MTI)