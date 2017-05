Ha tetszik, ha nem, folytatást kap a Mamma mia!

A teljesen felesleges folytatások sorába beállt a Mamma Mia! is, a 2007-es, musical-alapokra építkező, ABBA-dalokból összerakott romantikus vígjáték ugyanis folytatást kap, bárcsak tudnánk minek. Itt egy részlet az első filmből:

A film a Mamma Mia: Here We Go Again (Mamma Mia: Megint itt vagyunk) címet kapta, és az első film szereplői közül Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard és Colin Firth is újra feltűnik benne. A gyártó a Universal, a premiert 2018-ra tervezik.

A rendezője a brit Ol Parkes (a Keleti nyugalom - Marigold Hotel forgatókönyvírója) lesz, és természetesen ismét ABBA- slágerekre írják majd a sztorit, lesznek bollywoodi táncjelenetek meg közös éneklés. Az első film, írja az MTI, 600 millió dollárt hozott 52 milliós költségvetésre, azaz tulajdonképpen a kérdés inkább az, hogy miért vártak eddig a folytatással?