Vevők voltak a magyarok a vérengző Alien-filmre

Vártak a magyarok a Prometheus folytatását. A hétvégi mozibevételi adatok tanulsága szerint, amit ezúttal is a Filmforgalmazók egyesülete gyűjtött össze, az látható, hogy nem igen volt ellenfele a pénztáraknál Ridley Scott új filmjének. Az sem véletlen, hogy a forgalmazók nem is mutattak be másik új filmet a mozikban.

Összesen 74 ezer néző ült be a hétvégén az Alien: Covenantra, amit megközelíteni sem tudtak a korábban bemutatott filmek. Jövő héten érkezik a mozikba a Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja, ami talán másik közönségnek szólhat, hiszen ez egy kedves kis kalandfilm a Disneytől. Kritikánkban nem voltunk igazán elégedettek a végeredménnyel , meglátjuk, hogy a nézők, hogyan fogadják a végeredményt és milyen híre megy a legújabb Alien-filmnek.

A toplista hátsó részeiből túl sok izgalmas részletet nem tudunk kiemelni, a Galaxis őrzőinek második része 220 ezer nézőn is túl van már, a Kincsem magabiztosan őrzi az " Év legnézettebb filmje " címet és úgy tűnik hiába a nagyon erős kezdés a Halálos iramban 8. részétől , végül a részben Kubában is forgatott filmnek nem lesz esélye befogni a magyar csodaló történetét.

Az Egyesült Államokban csak egy hajszálon múlt, hogy az Alien: Covenant első tudott lenni a bevételi listán. A Galaxis őrzői történetének második része már harmadik hete fut a mozikban, de még mindig összehozott egy 35 millió dolláros hétvégét. Az új Alien-filmnek 36 millió dollár jött össze, ami épp elég volt az első helyhez. Mindenesetre a bevételi adatok láttán biztos nem bontottak pezsgőt a Fox-nál, ugyanis ez mindenképpen a várakozások alatti bevétel, arról nem is beszélve, hogy elég sokkal elmarad a Prometheus nyitányától, ami 2012 augusztusában 51.5 millió dollárral mutatkozott be. Világszerte a bevételek már 117.8 millió dollárnál tartanak, vagyis bukni nem fog a film, de biztos, hogy többet vártak tőle.

Két másik új film is érkezett az amerikai mozikba a múlt hétvégén. Az egyik a Minden, minden nevű ifjúsági dráma, ami a Galaxis őrzői 2. mögött megszerezte a harmadik helyet. 12 millió dollárt gyűjtött, ami szép teljesítmény, hiszen egy 2015-ös könyv adaptációjáról van szó, ami mindössze 10 millió dollárból készült. A másik új film, az igazán érdekes magyar címet kapó Egy ropi naplója - A nagy kiruccanás mindössze 7 millió dollárt keresett, amivel nem váltotta meg a világot és valószínűleg a stúdiónak is le kell tennie a folytatásokról, amikkel állítólag korábban tervezett.