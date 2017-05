Clint Eastwood visszatér a színészkedéshez

Előadást tartott Clint Eastwood a cannes-i filmfesztiválon, ahol többek között azt is elmondta, hogy kisebb kihagyás után visszatér a színészkedéshez. A Variety írja, hogy 86 éves színészt ezután háromperces álló ováció fogadta.

A túlzott politikai korrektség miatt többször is felszólaló Eastwood többek között arról is beszélt, hogy annak idején a Piszkos Harryt is sok kritika érte, amiért nem volt politikailag korrekt, és ezt követte később a túlzott PC korszaka a filmiparban. Eastwood szerint ezzel kinyírjuk saját magunkat és elvesztettük a humorérzékünket.

Eastwood egyébként utoljára 2012-ben bukkant fel színészként Az utolsó csavar című filmben, és néha már hiányzott neki a színészkedés, ezért egyszer még biztosan visszatér valamilyen szerepben. Még azt is hozzátette, hogy az Amerikai mesterlövész és a Sully - Csoda a Hudson folyón forgatásai között nem igazán nézett mai filmeket, cserébe nemrég újra megnézte az 1950-es Alkonyat sugárút c. filmet.