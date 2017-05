Rendőrök vetettek véget egy magyar film bulijának Cannes-ban

Hétfő délután mutatták be az idei cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard szekciójában az Out című szlovák–magyar filmet, amit a Szlovákiában született, de többek között Miskolcon is tanult Kristóf György rendezett.

Egy cannes-i premier után mindig vannak partik is, a stábnak, újságíróknak, illetve másoknak, meghívásos alapon. Az Out partija viszont a szokásosnál rosszabbul sikerült: kedd reggel a rendező továbbított egy levelet az Indexnek, amit eredetileg az Un Certain Regard szekció programigazgatójának címzett. Kristóf elmondta, hogy az egyébként 9000 euróba kerülő összejövetelről a rendőrség elvitte őt, a film szlovák producerét, Marek Urbant, valamint az Out hangmérnökét, Jan Richtrt is. Hármukat órákig a rendőrségen tartották.

A buli helyszíne egyébként a tengerparton található, igen népszerű Villa Schweppes volt, amelyről érdemes tudni, hogy hajnali 2-kor zár. A rendőrség állítólag egy, a hely előtt kitört verekedés miatt vonult ki a helyszínre. Kristóf szerint a rendőrség eltörte a hangmérnök, Richtr karját is, de egyelőre nem sikerült megerősítenünk ezt a hírt. Kerestük a stáb tagjait, válaszaikkal frissítjük a cikket. Úgy tudjuk, a fesztivál vizsgálja az ügyet, és a rendező mai programját is elhalasztották.

Az Outot még kedden is vetítik a fesztiválon. A film egy szlovákiai magyar családapáról szól (Terhes Sándor), akitől megszabadulnak a munkahelyén, ezért egy jobb munka reményében elindul a balti államok felé. Ez Kristóf első játékfilmje, a forgatókönyvét már két éve fejleszthette a cannes-i filmfesztivál keretein belül.

A premierről készült videónkat nemsokára megnézhetik itt, az Indexen.