Indiában készül a Rambo remake-je

Az Indiában éppen hatalmas sztárnak számító Tiger Shroff főszereplésével készül a bollywoodi Rambo, jelentették be be Cannes-ban a Hollywood Reporter szerint. A tervek szerint jövőre már mozikba is kerülne az indiai Rambo.

A remake-ben Rambo az indiai hadsereg egyik titkos osztagának utolsó túlélője lenne, aki hazaérve azon kapja magát, hogy háború dúl a saját országában is. Ezért egymaga igyekszik legyőzni a gonoszt, akikkel a dzsungelben és Himaláján is megküzd amolyan egyszemélyes hadseregként.

Shroff egyébként küzdősportos háttérrel érkezett a filmszakmába, és egész életében ehhez hasonló munkára vágyott. Ugyan szerinte Sylvester Stallonét senki sem tudja majd pótolni, legbelül úgy érzi már gyerekkora óta erre a szerepre készült.