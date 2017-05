Egy hároméves Rihanna-fotóból csinál okosrablós filmet a Netflix

Rettentő agresszív ajánlattal ugrott rá a Netflix Cannes-ban arra a filmes projektre, aminek az alapja egyetlen 2014-es fotó egy divatbemutatóról. A kép elég egyszerű: egymás mellett ül rajta a Grammy-díjas Rihanna és a 2014-ben Oscar-díjat nyerő Lupita Nyong'o.

Ennyi talán azért még a Netflixnek is kevés lenne egy – az ötlet alapján – sikeresnek tűnő filmhez, kellett az is, hogy Tumblren és Twitteren is elinduljon a fotó pár év késéssel azzal a felkiáltással, hogy pont úgy néz ki rajta Rihanna és Lupita, mintha egy heist-film főszereplői lennének, Rihanna a belevaló mestertolvaj, Lupita pedig a hekkerzseni.

A twitteres vonalon aztán Lupita Nyong'o felfigyelt az őrületre, belerángatta Rihannát, majd sikerült valahogy belekeverni az egészbe az Oscarra jelölt Selma rendezőjét, Ava DuVernayt is. A dolog egészen odáig jutott, hogy a forgatókönyv megírására felkért Issa Rae képviselői már azt is biztosra állították, hogy az ötletet kidolgozó Twitterezők is ott lesznek majd a stáblistán, de lehet, hogy a végső munkálatokba is bevonják őket.

A filmnek valamikor 2018-ban állhatnak majd neki.