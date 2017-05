A Múmia angol premierjét is elhalasztották

Nem csak a Wonder Woman, hanem a Tom Cruise főszereplésével készült Múmia című film angol premierjét is elhalasztják. A Warner Bros.-hoz hasonlóan a Universal is közleményt adott ki, amelyben azt írják, hogy mélyen megrázta őket a manchesteri tragédia híre, és együtt éreznek az áldozatok hozzátartozóival. Rájuk való tekintettel elhalasztják a Múmia bemutatóját egy héttel, így az új időpont június 1.

A Múmia június elején érkezik a mozikba, és ha minden jól megy, a következő években egy rakás másik szörnyfilm követi, hogy aztán a Bosszúállókhoz hasonlóan összeálljanak egy nagy csapattá.