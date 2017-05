Jack Sparrow visszatért, és megküzd a szellemlegénységgel

Tizennégy évvel ezelőtt, az első Karib-tenger kalózai bemutatójakor még úgy éreztem, hogy a végtelenségig el tudnám nézni Jack Sparrow kapitány kalandjait, de azért egy ötödik részre már alapból is fenntartásokkal ül be az ember, pláne a szériát ellaposító előző film emléke után. A több országban és magyarul is Salazar bosszúja címmel (az eredetiben Dead Men Tell No Tales – A Holtak Nem Beszélnek) futó új rész ugyan nem folytatja a lejtmenetet, és jó irányba kormányozná vissza az összesen több mint 3,7 milliárd dollárt termelő franchise-t, mégsem mérhető az első filmekhez, amiknek a hangulatát sem tudja maradéktalanul megragadni.

2003-ban A Fekete Gyöngy átka egyszerre volt friss, látványos, nyúlt vissza a régi kalandfilmekhez, hozta be újra a köztudatba a kalózokat, és mutatott be egy olyan eredeti karaktert, ami aztán minden szempontból rásütötte a bélyegét Johnny Depp karrierjére. A karibi érzés, a tengereket szelő kalózhajók, züllött kocsmák és rajzfilmszerű szereplők árnyékában pedig nem is próbálta palástolni, hogy a Disneyland egyik vidámparki látványosságából nőtte ki magát.

A folytatások aztán próbálták alaposan kiszélesíteni a világot, amivel bonyolódó fordulatok, egyre inkább eltúlzott, de még mindig emlékezetes jelenetek jártak, közben viszont az összes résszel egyre halványult, a legutóbbi, szinte végig szárazföldön játszódó, és unalmas epizódokkal, felesleges karakterekkel tarkított negyedik részre pedig szinte el is tűnt az eredeti varázs. Hiába gyűjtött az is több mint egymilliárd dollárt világszerte, a leggyengébb volt az eddigi részek közül, ami nem túl biztató jövőt vetített előre.

21 Galéria: A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja Fotó: The Walt Disney Company

Az ötödiknél járva a 14 évvel ezelőtti első részről azért is érdemes megemlékezni, mert Joachim Rønning és Espen Sandberg rendezők a végül hatéves kihagyás után megérkező Salazar bosszújában kimondva, kimondatlanul is a kezdetekhez próbáltak visszanyúlni mind a film felépítésében, mind hangulatában, és a készítés alatt még olyan hírek is szállingóztak, hogy egyfajta rebootként tekintenének rá.

Így láttuk IMDb: 7,9 Rotten Toamtoes: 33% Metacritic: 41 Index: 6,5/10

Külön öröm, hogy a negyedik részhez képest megint több jelenet van vízen, ötletesebbek az akciók, több a misztikum, visszatér és kap is valamennyi teret a régi legénység egy része (pl. az első rész után a harmadikban brit katonából kalózzá átvedlő kettős), és megint földöntúli ellenféllel kell szembenézni. A pörgős akció, szökés, már fáradó, de azért még élvezetes humor mentén fel lehet idézni, miért kedveltük meg eredetileg ezt a világot, még ha a Disney-féle kalózlét romantikája azért nagyrészt elveszett belőle.

A gond csak az, hogy amikor már éppen úgy éreznénk, hogy kényelmesen belemerülhetünk, mindig újra jön egy-egy mindent keresztbevágó jelenet, kizökkentő párbeszéd, vagy a forgatókönyv céljait kiszolgáló fordulat. Ez a kettősség visszaköszön a látványban is: ugyan jó ütemben keverednek a valódi helyszíneken, díszletekkel felvett, és a CGI-jelenetek, de az utóbbiak többször kilógnak a filmből. Ez az előzetesben már látott, megfiatalított Johnny Depp-es visszaemlékezésnél még elmegy, máskor viszont annál inkább zavaró.

Valahol persze nyilván minden Johnny Deppen áll, vagy bukik, és nem kell félni, még mindig kellően szórakoztatóan hozza Jack Sparrow-t. Megkapja a látványos belépőjét, és azért nagyrészt elviszi a hátán a jeleneteit a bohóckodásaival, csak időnként érezni kicsit, hogy talán már túlságosan is sokszor dőlt el a közelében a kalózvilág sorsa. A készítők szerencsére arra is rájöttek, hogy Jack a Fekete Gyöngy, de legalábbis hajó nélkül mégiscsak olyan, mintha neki lenne fél lába, nem régi riválisának, a Geoffrey Rushsal megint visszatérő Hector Barbossának, akivel a készítők ezúttal kimaxolják az antihős fogalmát.

Nem nagyon próbáltak kockáztatni, és eltérni a korábbi recepttől akkor sem, amikor két fiatalt raktak Depp mellé. A szintén visszatérő elemként apja átkának megtörésén dolgozó Brenton Thwaites és a női asztronómusként boszorkánynak bélyegzett Kaya Scodelario karakterei jóval haloványabbak, mint az első részekben szereplő Will Turner és Elizabeth Swann, viszont legalább nem a semmiből rángatták elő őket, mint a teljesen kilógó papot és sellőt a negyedik részben. Henry és Carina ugyanis szervesen kapcsolódnak a korábbi filmekhez, és a filmen átívelő céljuk is van, nem csak sodródnak a történettel.

A Galileit és a csillagokat az ősi mítoszokkal keverő sztorit nem bonyolították túl: más okból de mindenki ugyanarra, Poszeidón szigonyának a megszerzésére hajt. Azzal ugyanis uralni lehet a tengereket, mellesleg pedig képes feloldani minden tengeri átkot is, ami jó alkalmat ad a harmadik részben a Bolygó Hollandi kapitányának kárhoztatott Orlando Bloom visszahozására is. Nem nagy meglepetés, hogy a gonoszok persze Jacken is bosszút állnának út közben egy régi sérelem miatt.

21 Galéria: A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja Fotó: The Walt Disney Company

Eredetileg még egy női ellenféllel készült forgatókönyv, amit Depp személyesen vétózott meg, így kerülnek szembe Sparrow-ék végül a kalózokat zsigerből gyűlölő Armando Salazarral. A főellenség szerepében a jeleneteit könnyedén uraló Javier Bardem és CGI-vel felturbózott szellemlegénysége egyszerre félelmetes, és komikus, de azért nem tud olyan ívet bejárni, mint mondjuk Davy Jones, és emberei akiknek két film is jutott. A zombicápák ígéretesen indulnak, de az akciózásuk láttán valószínűleg sokakban egészen új értelmet nyer majd a „megugrani a cápát" (jump over the shark) kifejezés, viszont az mindig látványos, ahogy egy csontváz és egy százlábú keverékeként Salazarék hajóroncsa lassan ráveti magát az ellenfelekre.

Az biztos, hogy a viszonylag sok szereplő és a grandiózus tét ellenére a történettel nem akartak túl nagyot markolni a készítők, és próbálták feszesebbre venni a tempót is, de hiába lett ez az eddigi legrövidebb film a sorozatban, így is többször olyan érzésünk van, hogy csak az időt húzzák, máskor ellenben belengetett szálakat zavarnak le pillanatok alatt.

A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúján összességében el lehet szórakozni, és egy korrekt nyár eleji blockbuster lett, csak túl sokat nem szabad várni tőle. A negyedik résznél jobb lett, de az elsőkhöz a készítők minden igyekezete ellenére sem tudott felnőni, akinek pedig eddig sem jöttek be a Karib-tenger kalózai filmek, az nem most fogja megszeretni a sorozatot. Most már csak az a kérdés, hogy ezek után várnak-e még újabb kalandok Jack Sparrow-ra a horizonton.