Állítólag mégsem rabolták el igazi kalózok a Disney kalózait

Bár a hekkerek azt állították, megszerezték A Karib-tenger kalózai új részét, és váltságdíjat követeltek érte, a Disney igazgatója úgy tudja, csak üres fenyegetésről volt szó.

"Jelenlegi tudásunk szerint nem hekkeltek meg bennünket" - jelentette ki Bob Iger, a Disney vezérigazgatója, mikor a Yahoo Finance riportere arról kérdezte, valóban megszerezték-e online kalózok A Karib-tenger kalózainak legújabb részét a stúdió szervereiről.

"Érkezett hozzánk egy fenyegetés egy ellopott filmről. Úgy döntöttünk, hogy bár komolyan vesszük, nem úgy reagálunk rá, ahogyan azt a fenyegető szerette volna" - utalt arra, hogy a hackerek állítólag hatalmas összegeket követeltek a stúdiótól azért cserébe, hogy ne kezdjenek el részleteket feltöltögetni a filmből a netre. "Nem hisszük, hogy igazat mondtak volna, és valóban nem is történt semmi" - mondta Iger.

Iger arról is beszélt, mennyire komolyan kell venniük a cybertechnológia veszélyeit. "De szeretjük a technikát inkább a barátunknak, mint az ellenségünknek, inkább lehetőségnek, mintsem kihívásnak tekinteni", mondta az igazgatóva, utalva arra, hogy még Walt Disney is a modern technikák híve volt, ha arról volt szó, hogyan tudja elmesélni a történeteit a közönségnek: ő volt a Disneyland létrehozója, és új módszereket is bevezetett a rajzfilmforgatásba.

Nem ez az első hasonló eset az utóbbi időben, nemrég az Orange Is The New Black Netflix-sorozat teljes új évadát rakták fel a netre idő előtt, mert a streamingszolgáltató nem volt hajlandó tudomást venni a zsarolásról.