Liam Neeson ezúttal Mély Torok lesz

De persze nem a pornófilmben, hanem a Richard Nixon amerikai elnök bukásához vezető Watergate-ügyben. Diane Lane, Marton Csokas, Michael C. Hall, Tom Sizemore és Noah Wyle is szerepelni fog egy egykori tényfeltáró újságíró filmjében.

A kormánynak kínos ügyek kiszivárogtatása, egy amerikai elnök bukása, az FBI belső ügyei: több szempontból is érthető, miért pont most készül film a Richard Nixon bukásához vezető Watergate-ügyről. A filmet ráadásul Peter Landesman rendezi, aki egyrészt korábban is foglalkozott a tényfeltáró újságírással (ő volt például a Jobb, ha hallgatsz című film írója), másrészt maga is újságíróként kezdte a pályáját, és tudósított a ruandai, a koszovói vagy az afganisztáni helyzetről is.

Bár a The Silent Man című film most megjelent első előzetese elég furcsa stratégiát követ: egy mérhetetlenül unalmas jelenetet vágtak ki a filmből, amelyben Liam Neeson Mark Feltet, az FBI második emberét játssza, akiről csak 2005-ben derült ki: ő szivárogtatta ki a Fehér Ház lehallgatásáról és az ennek érdekében elkövetett betöréssel kapcsolatos információkat a Washington Post számára. Neve titokban tudott maradni, az informátort egy korábbi, híres pornófilm alapján Deep Throatnak, azaz mély toroknak nevezték el.

A Watergate-botrány egy betöréssel indult, amelynek az volt a célja, hogy mikrofonokat helyezzenek el a Demokrata Párt választási bizottságának a washingtoni Watergate épületében bérelt irodájában. Richard Nixon két évvel később, 1974 augusztusában mondott le elnöki hivataláról. Nem a betörés miatt, amelyről talán nem is tudott előre, hanem azért kényszerült távozásra, mert megpróbálta eltussolni az ügyet. Nixon volt az egyetlen elnök az Egyesült Államok történetében, aki lemondott hivataláról.

A film bemutatódátumáról egyelőre még nincs információ.