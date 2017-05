Közönségdíjat kapott Washingtonban Rudolf Péter legújabb filmje

Török Ferenc rendező 1945 című filmje nyerte a washingtoni zsidó filmfesztivál közönségdíját. A fesztiválon 25 ország több mint 80 alkotását mutatták be, a közönségszavazatok alapján Török Ferenc filmje lett a narratív kategória legjobbja. Az idén 27. alkalommal megrendezett washingtoni fesztivál 'Visionary Award" életműdíját az Oscar-díjas Barry Levinson (Jó reggelt, Vietnám!, Esőember) és a világhírű lengyel alkotó, Agnieszka Holland (Európa, Európa, A város alatt) vehette át.

Török Ferenc legutóbbi filmje 1945 augusztusának egyetlen napján játszódik, témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. Szántó T. Gábor novellájának filmes feldolgozása rendkívül erős színészgárdát vonultat fel: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Sztarenki Dóra, Angelus Iván, Nagy Marcell, Szirtes Ági, Szarvas József, Znamenák István és Nagy-Kálózy Eszter alakítják a fontosabb szerepeket.

A görög tragédiákat idéző, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódó dráma helyszíne egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol ezen a napon mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül. Az 1945 című alkotás a Filmalap és a Claims Conference támogatásával készült a Katapult Film gyártásában.

Az 1945 világszerte kiemelkedő sikerrel szerepel a filmfesztiválokon, korábban közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban és a Titanic filmfesztiválon is, hamarosan bemutatják a nagy presztízsű, idén 70 éves Edinburgh-i Nemzetközi Filmfesztiválon is. Török Ferenc filmjét Magyarországon április óta huszonötezren nézték meg, és továbbra is műsoron van a budapesti és a vidéki mozikban egyaránt.