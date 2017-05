Rekordbukta az Alien: Covenant

Ridley Scott valóban nem túl jól sikerült Prometheus-folytatása/Alien-előzményfilmje a második hétvégére 71 százalékot bukott az eleve nem túl acélos, 36 millió dolláros nyitányhoz képest, és csak 10,5 millió dollárral zárta a legutóbbi, ünnepi hétvégét az USA-ban. Ilyen mértékű bukta a Memorial Day nevű amerikai ünnepnapon eddig még nem fordult elő: az eddigi rekordtartó Godzilla 2014-ben -66 százalékig jutott, de 93 milliós nyitóhétvégéről.

Az Alien: Covenant 11 nap alatt 59 millió dollárt keresett, annyit, amennyit a Prometheus 2012-ben kis híján három nap alatt szedett össze (51 millió). A nagy kérdés az, írja a Forbes, hogy a film esélyeit mennyire rontotta a premierdátum tologatása.

A film eredetileg augusztus 4-én került volna mozikba, de amikor a Fox elkezdett variálni, megborult az egész nyár. A Setét torony átkerült augusztus 4-re, a Baywatch a május 27-28-i hétvégére, az Alien-klón Élet című sci-fi pedig május 19-ről került át március 24-re, és bukott is a lassú tavaszban egy hatalmasat. Jó, nem csak az időpont miatt, hanem mert egyszerűen rossz volt.

Az új Alien-filmnek az sem tesz jót, hogy most hétvégén a Wonder Woman kerül a mozikba, az a DC-film, aminek a sajtója elképesztően jó, és mindenkit le fog verni. A bemutató utáni harmadik hétvégére egyébként is betervezhető a visszaesés, de a mértéke nem mindegy - így viszont az Alien még nagyobbat bukhat.

A világpiacon a film 160 millió dollárnál tart, azaz a gyártási és marketingköltséget (97 + kb. 50 millió) már visszatermelte (nálunk is szépen szerepelt), de a Fox ennél igencsak többet várt tőle (a Prometheus 403 millióig meg sem állt, igaz, abban nem is furulyázott hosszú perceken át két android egy barlangban.)