Salma Hayek beszól Trump összes hívének

Egy kritikus a Trump-korszak első nagyszerű filmjének nevezte a Beatriz at Dinnert, amelyben Salma Hayek Los Angelesben dolgozó mexikói bevándorlóként száll szembe a bigott amerikai felső osztálybeli fehér férfiakkal.

Nem árul zsákbamacskát a film mondanivalóját illetően a Beatriz at Dinner című, a Sundance függetlenfilm-fesztivál programjában is szereplő dráma új előzetese, amely talán nem is filmes erényei vagy gyengeségei miatt marad majd emlékezetes, hanem mert úgy tűnik, sorra végigveszi Donald Trump Amerikájának összes társadalmi feszültségét.

Salma Hayek egy mexikói bevándorlót játszik a filmben, aki Los Angelesben dolgozik gyógyítóként, és akit egy gazdag fehér család meghív a hatalmas házukba egy vacsorára. Az eseményen pedig egyre inkább eldurvulnak a feszültségek a szafarikon afrikai nagyvadakat leölő, urizáló pénzember és a hippivértől fűtött nő között.

A filmet az eddig leginkább sorozatepizódok rendezőjeként ismert, Puerto Rico-i születésű Miguel Arteta rendezi, a másik főszereplő pedig a Dexter egyik sorozatgyilkosaként, a Csillagok között-ből, A könyvelőből, a Becéző szavakból vagy A majmok bolygója - Lázadásból ismert, kétszeres Oscar-jelölt John Lithgow játssza majd. A filmet már vetítették januárban a Sundance-en, amerikai bemutatója június 9-én lesz.