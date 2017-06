Tömeggyilkostól vett idézettel ijesztget a rejtélyes horror

Még be sem mutatták, sokan máris az év horrorjaként emlegetik az It Comes At Night-ot, amelynek új előzetese szokatlan módszerekkel próbálja halálra rémíteni a nézőket.

A Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott és Carmen Ejogo főszereplésével készült horror egy, az erdő mélyén lévő családi birtokon játszódik, ahol egy a világot rémületbe ejtő, természetfeletti borzalom elől menekülve kér menedéket egy másik család.

Edgertonék és vendégeik aztán közösen veszi fel a harcot a rájuk az éjszakában leselkedő valamivel, ami az előzetes alapján bármi lehet, akár még az is, hogy valójában nem is létezik, csak Edgerton fantáziájában - írtuk a film első előzeteséről. Most viszont kijött a végső trailer is Trey Edward Shults filmjéhez, ami megpróbálja új síkra emelni a rémisztgetést: az osztott képernyőn egyszerre több aggasztó részletet mutatnak a szereplők rettegéséből, miközben olyan emberekről közölnek idézeteket a paranoiáról, félelemről vagy a szeretetről (melyik a kakukktojás?), mint például Charles Manson.

Június 9-én derül majd ki, paranoiáról vagy valós veszélyről van-e szó: a filmet akkor fogják bemutatni Amerikában, magyar forgalmazóról egyelőre nincs hírünk.