Al Pacino hamarosan szexuális bántalmazási ügybe keveredik

Az Esőember, a Jó reggelt, Vietnam!, a Bugsy vagy az Avalon Oscar-díjas és négyszeres Oscar-jelölt rendezője készít filmet egy amerikaifoci-edzőről, aki másfél évtizeden át bántalmazott szexuálisan focista fiúkat.

Barry Levinson lesz a producere és rendezője annak az HBO számára készülő filmnek, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb pedofília-botrányáról szól majd.

2012-ben mi is megírtuk, hogy Jerry Sanduskyt, a Penn State University egykori edzőjét. A bíró ítéletének megfelelően Sandusky legkorábban 30, legkésőbb 60 év múlva szabadulhat. Mivel a volt edző akkor 68 éves volt, ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy élete végéig börtönbe marad.

A vád szerint a volt edző 15 év alatt 10 fiatalkorú fiú kárára követett el szexuális zaklatást, összesen 45 alkalommal. A férfi az iskola amerikaifutball-programjával és ajándékokkal próbálta rávenni a fiatal fiúkat a szexuális kapcsolatra, amikre saját otthonában és az iskola épületeiben is sor került. Sandusky minden vádpontot tagadott. Júniusban Sandusky nevelt fia, az akkor 33 éves Matt Sandusky is vallomást tett az ügyben. A nevelt fiú elmondta, 8 és 15 éves kora között apja őt is több alkalommal zaklatta.

Az esetről szóló filmben Al Pacino nem Sanduskyt fogja játszani, és úgy tűnik, a film sem konkrétan őt, hanem Pacino figuráját állítja majd előtérbe. Pacino azt a Joe Paternót fogja játszani, aki a valaha legsikeresebb egyetemi amerikaifoci-edző volt, de akinek teljesítményét és hírnevét finoman szólva is beárnyékolja mindaz, ami kiderül segédedzőjéről, Sanduskyról. A Hollywood Reporter azt írja: a filmben Pacino figurájának el kell gondolkodnia az egész rendszerről, ami lehetővé tette a botrányt.

A forgatókönyvet Debora Cahn (Az elnök emberei, Bakelit, A Grace klinika), John C. Richards (Betty nővér, Szahara) és David McKenna (Amerikai história X, Pár-baj) írják majd.

Pacino korábban is dolgozott már az HBO-nak: a Dr. Halál című filmben az eutanázia lelkes hívét, Jack Kevorkiant játszotta, amiért megkapta a Golden Globe-díjat és az Emmyt is.