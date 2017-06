Wonder Woman nem tudta legyűrni Johnny Deppet

35 ezren vettek jegyet a hétvégén Magyarországon a DC és a Warner legújabb szuperhősfilmjére, a Wonder Womanre. A Gal Gadot által megszemélyesített karakter a Batman Superman ellen című filmben tűnt fel először, most pedig megkapta eredettörténetét, amiből kiderül, hogyan került Diana Prince a Földre és alkalmazkodott az itteni szokásokhoz. A filmről írt kritikánkat itt lehet elolvasni.

A számok alapján úgy tűnik, hogy a magyaroknak nem hiányzott túlságosan, hogy megismerjék a szuperhősnő személyes múltját, ugyanis a múlt héten bemutatott Karib-tenger kalózai széria legújabb része (Salazar bosszúja) több embert érdekelt és 50 százalékos csökkenés mellett is meg tudta őrizni első helyét a bevételi listán. 50 ezren fizettek be a hosszú hétvégén, hogy megnézzék mi történt Jack Sparrow-val a legutóbbi kalandja óta.

A többi új film a héten eleve kevesebb vásznon Egy ropi naplója - A nagy kiruccanás 8015 nézővel az ötödik helyen kezdett, míg a tavalyi év egyik legnépszerűbb francia filmje, A sóher a hatodik helyre ért oda, kicsivel több, mint ötezer nézővel.

Az Egyesült Államokban jóval nagyobb volt az érdeklődés Wonder Woman kalandjaira. Arról már hétfőn beszámoltunk, hogy rekordot is sikerült döntenie a filmnek, ugyanis a 103 milliós bevétel a legtöbb, amit egy női rendező filmje valaha összeszedett az Egyesült Államokban. 2013-ban az Acélember nem sokkal jobban, 116 millió dolláros hétvégével indult, vagyis a Warner stúdió abszolút sikerként könyvelheti el a filmet.

Ráadásul azok után, hogy filmjeiket a kritikusok általában lehúzták, az amerikai vélemények kifejezetten pozitívak a Wonder Womannel kapcsolatban, így a stúdió azok után, hogy korábban igyekezett csökkenteni a kritikák jelentőségét, most büszkén újságolja, hogy filmjüket szeretik az újságírók. A világ többi részén is jól teljesített Patty Jenkins mozija, 122 millió dollár jött össze azokról a piacokról, ahol már bemutatkozott Wonder Woman.

A bevételi listán említésre méltó még a második helyezett, Captain Underpants szereplése, ami 23 millió dollárt szerzett a hétvégén. A gyerekeknek szóló animációs film sikerének titka egyes vélemények szerint pont az, hogy szakít a mostani trendekkel és nem próbál meg a felnőtteknek is nyújtani valamit. Csak a legkisebbek szórakoztatása a célja, az utóbbi időben pedig a nagy animációs stúdiók ritkán készítettek ilyen filmeket.