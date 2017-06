A Wonder Woman nyerte a 18. Aranytrailert

Nem is gondolnánk, hogy már 18 éve átadják a legjobb filmelőzeteseknek járó díjakat, pedig ez a helyzet. Összesen 115 kategóriában hirdetnek győztest, de a Beverly Hills-i Saban Színházban csak 17 díjat adtak át. A fődíjat a Wonder Woman kapta, de igazán nagyot a Lego Batman tarolt, ami öt díjat is kapott.

A stúdiók közül a Warner nyert nagyot, összesen 26 díjat kaptak, a Fox 15-öt, míg a Disney és a Netflix 7-7 aranyszobrot vittek haza. Sokat elmond, hogy a tradicionálisan nagy filmstúdiók, mint a Universal, a Lionsgate vagy a Sony csak 6-6 díjat kapott.

A nagydíjat a Wonder Woman kapta, és való igaz, hogy a sokat szapult DC-filmekhez képest ez az előzetes képes volt belelkesíteni a legnagyobb kritikusokat is.

A díjazottak között van például Christopher Nolan még meg sem jelent háborús filmje, a Dunkirk (legjobb dráma), illetve az Az remake-jének előzetese (legjobb horror), ami szintén nem látható még. A legjobb független filmes trailer A régi város lett, a legjobb zene díját pedig megköszönheti Johnny Cash a Logannek, vagy éppen fordítva.

Az Aranytraileren egyébként csodálatos kategóriák vannak még, például külön díjazzák a legjobb teasert (Szárnyas fejvadász 2), a legtrashebb előzetest (Tapló télapó 2), a legjobb tévészpotot (John Wick 2), de még a legjobb tévécsatornás promót is (Netflix). A teljes listát itt lehet átböngészni.