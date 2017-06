Miért uszítják ránk a fimtörténet összes rémét?

Már mozikban A múmia, ami, ha a gyártó Universal tervei megvalósulnak, nemcsak egy nyári blockbuster, hanem egy komoly filmsorozat első része lesz. A stúdió ugyanis megirigyelte a dollármilliárdokat termelő Marvel- és egyéb franchise-okat, és elhatározták, hogy ők is csinálnak egyet maguknak. Az alapanyag meg amúgy is kéznél volt, egyszerűen visszanyúltak a klasszikus szörnyfilmjeik szereplőihez Frankensteintől Dr. Jekyll és Mr. Hyde karakteréig. Hogy mennyire komolyan gondolják a Dark Universe-nek elnevezett világ kiépítését, jól mutatja, hogy Hollywood leghíresebb és egyben legdrágább sztárjait szerződtették a projekthez. De milyen filmek lesznek ezek? És jó lesz ez a nézőknek?

Mi ez az egész Dark Universe?

A Universal nemrég közzétett egy alig kétperces videót, amiben felidézik a stúdió történetének klasszikus filmes szörnyeit. A kisfilmben, ami a Monsters Legacy címet kapta, felbukkan egy csomó szörny, akiket még az óvodások is ismernek. Úgy, hogy közben a filmeket, amikben feltűntek, a mozi 30-as, 40-es, 50-es években készült fekete-fehér klasszikusait, valószínűleg már a szüleik, de az is lehet, hogy a nagyszüleik sem látták. Szerepel itt Frankenstein, Dr. Jekyll és Mr. Hyde, a Farkasember, a múmia, az Operaház Fantomja, Drakula, a láthatatlan ember és a fekete lagúna szörnye is.

A tervezett mozifilmek sorozatában őket keltik új életre, és helyezik modern környezetbe. Elsőként A múmiában Ahmanet hercegnőt, aki ötezer év után tér vissza, hogy bosszút álljon szó szerint ezeréves sérelmeiért. Ebben a filmben egyébként szerepel Dr. Jekyll is, tehát a Dark Universe (vagyis a Sötét Univerzum) karakterei megjelennek majd egymás filmjeiben, ahogy más franchise-okban már megszokhattuk. Az elnevezésből egyébként máris baj lett, a Warner Bros. ugyanis már egy ideje Justice League Darkként hivatkozik saját filmterveire, amikben olyan sötét alakokkal próbálnak majd filmeket készíteni, mint John Constantine, Zatanna, Deadman és Etrigan, a démon. (Animáció már készült, amiben mind szerepeltek.) Állítólag be is akarják perelni a Universalt a név miatt.

Mi közük lesz az újaknak a régi filmes szörnyekhez?

Állítólag sok. Legalábbis ezt ígéri Alex Kurtzman, A múmia rendezője, aki még más Dark Universe-filmeket is készít majd. Igaz ugyan, hogy a karaktereket mai környezetbe helyezik, de alapvetően nem változtatnak rajtuk. Megpróbáltak alakítani a figurákon, elvenni és hozzátenni ezt azt a jelmezeikhez, a megjelenésükhöz, de nem működött. Így aztán úgy döntöttek, hogy lehető legkevesebbet módosítanak az eredeti alakokon, csak akkor, ha a történet úgy kívánja. Kurtzman szerint minden változtatás az elárulása lenne annak, ami miatt ezeket a szörnyeket a mai napig szeretik az emberek. Ehhez képest a múmia kapásból nemet váltott, az új filmben egy nő üldözi Tom Cruise-t.

Kik szerepelnek a filmekben?

A Universal nemcsak a fenti videót, hanem ezt a csoportképet is közzétette. Itt kapásból szerepel három A kategóriás világsztár, akik egyébként a legdrágább színészek közé tartoznak. Tom Cruise, A múmia főszereplője (természetesen ő a jó, Nick Mortont játssza), aztán Johnny Depp, aki majd a láthatatlan ember lesz és Russell Crowe, aki Dr. Jekyll/Mr. Hyde szerepét kapta. Mellettük még ott van az Oscar-díjas Javier Bardem, ő Frankenstein lesz, és az egyetlen újonc, Sofia Boutella Ahmanet hercegnő szerepében. De ezzel még nincs vége a szerződtetett sztárok sorának, a Universal Angelina Jolie-t szeretné Frankenstein menyasszonya szerepében látni, a Farkasembernek pedig Dwayne Johnsont szemelték ki. Alex Kurtzman ugyanakkor azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Johnson inkább a fekete lagúna szörnye lesz, akit az emberek foglyul ejtettek, de megszökött, elrabolva a rajta kísérletező tudós asszisztensnőjét.

Hány film lesz?

Ezt egyelőre nem tudni, sok minden múlik A múmia sikerén. Az biztos, hogy A múmia után a Frankenstein menyasszonya következik Javier Bardemmel a főszerepben, amit 2019. február 14-én fognak bemutatni. Ezt a filmet Bill Condon rendezi, aki legutóbb A szépség és a szörnyeteg musicallel robbantott kasszát, és ért el 1,2 milliárd dolláros bevételt. Az eredeti, 1935-ös filmben egyébként Boris Karloff játszotta a szörnyet (ő volt az eredeti múmia is), aki egyáltalán nem gonosz, nagyon is vágyik az emberek szeretetére, de miután csak gyűlöletet kap tőlük, vérengző rémmé válik. A tervek között szerepel egy saját film a láthatatlan embernek, a Farkasembernek, a már említett a fekete lagúna szörnye-film és egy Van Helsing-film is. (Sokáig úgy volt, hogy ennek lesz a főszereplője Tom Cruise.) Nemrég közölték, hogy az Operaház fantomja és a Notre Dame-i toronyőr is új filmet kaphat.

És jó lesz ez nekünk?

Hát az egyáltalán nem biztos. Intő jel, hogy ezt az egész Dark Universe dolgot már évekkel ezelőtt szerették volna elkezdeni, mégpedig a 2014-es Az ismeretlen Drakulával. Ebben Luke Evans játszotta Drakulát, mérsékelt sikerrel, a film hatalmasat bukott. “A Universal sajnos nagyon elbarmolta az évtizedek óta mindig leporolt vámpírmítoszt, és ezek után félő, hogy a stúdió többi klasszikus rémsége (a láthatatlan ember, a múmia, Frankenstein, Mr. Hyde, a fekete lagúna szörnye) is csapnivaló előzményfilmben fog feltámadni” - aggódtunk kritikánkban. Ehelyett inkább leállították az egész projektet, és újra átgondolták a dolgokat.

Ez pedig azért bizakodásra ad okot. Elhatározták, hogy ahelyett, hogy sima akciófilmeket forgatnának az eredeti sztorikból, inkább sötétre hangolt, feszült, drámai elemeket is tartalmazó filmeket csinálnak. Amikben félünk ugyan a szörnyektől, de közben együtt is érzünk velük, és a szívünk mélyén nekik is drukkolunk. Sean Daniel A múmia producere elmondta, hogy még a film előkészületei alatt a főszereplő, Tom Cruise elhívta őket pár vetítésre. Olyan filmeket néztek meg együtt, mint a Hetedik vagy a Ragyogás, ezzel jelölve ki az új irányokat.

Az már más kérdés, hogy akarnak-e a nézők még egy franchise-t. A stúdió nyilván akar, ki ne akarna (jó eséllyel) egy valag pénzt keresni. De, ahogy azt már számtalanszor elpanaszoltuk, a hollywoodi filmgyártás lassan másból sem áll, mint franchise-okból, remake-ekből, rebootokból és így tovább. Teljesen önálló, előzmények és folytatások nélküli történetekből lassan már nem is készülnek filmek. Ráadásul, bármennyire is sötétre hangolják ezeket a sztorikat, ezek mégiscsak szörnyfilmek lesznek, megint elsősorban a tizenéves közönségre alapozva.