Libanon után Tunéziában sem mutatják be a Wonder Womant, bár itt nem tiltották be, a hivatalos verzió szerint csak felfüggesztették a bemutatót. Tunéziában mától vetítették volna a filmet, akár két moziban is, de egy helyi szervezet panasszal élt a bemutató ellen. A probléma itt is ugyanaz, mint Libanonban: Gal Gadot izraeli származása. Libanon és Izrael között egyébként hivatalosan hadiállapot van érvényben, és a libanoni törvények tiltanak bármiféle kereskedelmi ügyletet Izraellel.

Egy algériai fesztiválon is visszavonták a Wonder Woman vetítését, de Marokkóban, Egyiptomban és az Egyesült Arab Emírségekben elvileg a héten bemutatják a filmet.

Az Index kritikáját itt olvashatja el a filmről.