Csak 2200-an nézték a repülő menekültet

Egy gyönyörű, napsütéses júniusi hétvégén mutatkozott be a magyar mozikban Mundruczó Kornél legújabb filmje, a cannes-i versenyprogramot is megjárt Jupiter holdja. A különleges képességekkel rendelkező menekült fiúról szóló történet Cserhalmi György, Balsai Móni és Jéger Zsombor főszereplésével nem hatotta meg a magyar nézőket, mindössze 2252-en vettek rá jegyet. Ez még Mundruczó előző filmjéhez, a Fehér Istenhez képest is komoly visszaesés, azt 2014-ben 5584-en nézték meg az első hétvégéjén.

A közönség visszafogott érdeklődését ennél is jobban bizonyítja, hogy a március 15-én bemutatott Kincsemre többen voltak kíváncsiak, mint a Jupiter holdjára. Herendi filmjének sikerült bekerülni a TOP 10-be, Mundruczójénak nem. A rendező korábbi filmjei közül a Fehér Istent összesen 44 ezren látták, a 2008-as Deltát 21 ezren, a kezdés alapján a Jupiter holdja örülhet, ha sikerül a Delta számait megközelíteni. Abból kiindulva, hogy a legutóbbi migrációs témával foglalkozó magyar film, Az állampolgár is hasonlóan gyatrán szerepelt a mozikban úgy tűnik, hogy a nézők nem az ilyen jellegű történetekre vágynak a hazai filmesektől.

A legtöbben a hétvégén Tom Cruise múmiájára voltak kíváncsiak. Alex Kurtzman második filmjére 52 ezren váltottak jegyet a hétvégén, amivel nagyon simán nyerte a hetet. Maga a film az Index kritikusa szerint nem sikerült túl jól, jövő héten kiderül, hogy a nézők milyen hírát viszik majd a kalandfilmnek. Második helyen futott be Johnny Depp és a Karib-tenger kalózai, Wonder Womennak pedig meg kellett elégednie a harmadik hellyel, nem növekedett számottevően az érdeklődés a DC szuperhőse után.

Az Egyesült Államokban nem fogyott még el Wonder Woman, lendülete, sőt. Sikerült megtartania az első helyet a Universal nagy reményű Múmia rebootjával szemben. A Warner stúdió nagyon örülhet a Wonder Woman sikerének, ugyanis a harcos amazonról szóló filmnek sikerült minden idők egyik legjobb nézőmegtartását produkálnia. Ahogy az a Buzzfeed összeállításából is kiolvasható, első hétről második hétre mindössze 44 százalékkal váltottak rá kevesebb jegyet, ami általában azt jelenti, hogy azok, akik már látták jó hírét viszik a filmnek.

Box office: With $57.2M, #WonderWoman has the lowest 1st to 2nd domestic weekend drop for a modern superhero movie. It is a phenomenon. pic.twitter.com/OcssHZ5nYR — Adam B. Vary (@adambvary) June 11, 2017

A Múmia az Egyesült Államokban mindössze 32 millió dollárral kezdett, ami óriási blama. Az Universal stúdiónak az a szerencséje, hogy a világ többi részén Tom Cruise nevére még mindig tömött sorokban indulnak moziba az emberek, úgyhogy a filmnek sikerült 63 országból 141 millió dolláros bevételre szert tennie. A Dark Universe sorsa ettől függetlenül ugyanúgy kérdéses, mert úgy tűnik az amerikai nézők nem igazán kíváncsiak erre. Felmerül tehát a kérdés, hogy a világ többi része van-e annyira biztos és kiszámítható, hogy az Universal így is elindítsa a sztárparádéval megtámogatott franchise-t.

Ezenkívül két másik új film került az amerikai mozikba. Egyik a remek kritikákat kapó It Comes At Night, ami 6 milliót szedett össze a múlt hétvégén, Kate Mara legújabb filmje a Megan Leavey-nek 3,8 millió jött össze.