Már forog Nemes Jeles László új filmje

Június 12-én, hétfőn, elkezdte forgatni második nagyjátékfilmjét az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László. Az 1913 nyarán játszódó Sunset forgatása a nyár végéig véget ér, augusztus 31-én fejezik majd be, a film pedig jövő nyáron fog moziba kerülni.

A Sunset főszereplője Jakab Juli (VAN, Senki szigete stb.), aki az árvaházban nevelkedett Leiter Íriszt alakítja. A fiatal lány annak reményében érkezik Budapestre, hogy kalaposlányként dolgozhat néhai szülei egykor legendás szalonjában, ám az üzlet új tulaja, Brill Oszkár elutasítja. Brillt egy román színész, Vlad Ivanov (4 hónap, 3 hét, 2 nap, Toni Erdmann) játssza.

Írisz aztán egy idegentől megtudja, hogy van egy bátyja, Kálmán, akinek nem tudott a létezéséről, majd a családja után kutatva valami sötét titkokra bukkan. "A Sunset egy civilizációs bukásról szól. Nem a dekadencia érdekel, hanem maga a zuhanás, amikor egyik pillanatról a másikra minden leesik a zenitről.

A Sunset világa kalandos, sokrétegű és egyszerre problematikus, kiszámíthatatlan.

Számomra ez benne a legizgalmasabb. Nem klasszikus kosztümös drámát rendezek, hanem az élet ritmusát szeretném érzékeltetni, ahol minden mozgásban van és állandó meglepetéseket hoz" – mondta a filmjéről Nemes Jeles.

A Sunset több budapesti és vidéki helyszínen forog, a film fő díszlete, a Leiter Kalapszalon, a pesti Palotanegyedben épült fel, ahol kedden épp egy lovas jelenetet forgatnak, a szomszédban élő olvasónk, Dániel legalábbis erre következtetett a szagok alapján.

Nemes Jeles Sunsetjének díszletei a 'hoodban. pic.twitter.com/XWf0dD8UiX — Bori Bujdosó (@boribujdoso) 2017. június 4.

Az alkotók – Zabezsinszkij Éva casting director irányításával – közel két éven át keresték itthon és külföldön a Sunset szereplőit, a válogatásokra csaknem tízezer ember jelentkezett, a statiszták száma közel 4400 fő. A Sunsetben a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak, akik közül néhányan már a Saul fiában is szerepeltek. A filmben látható Balsai Móni, Bárdos Judit, Czukor Balázs, Fancsikai Péter, Kertész Péter, Kulka János, Lázár Kati, Molnár Levente, Nagy Zsolt, Őze Áron, Székely B. Miklós, Terhes Sándor, Zsótér Sándor, Dobos Evelin, Medvigy Rozi, Moldován Dorottya és Dino Benjamin is.

Nemes Jeles László új filmjében is főként azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozik, akikkel a Saul fiát is készítette. A Sunset operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője Melis László, sound designere Zányi Tamás, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője pedig a stábhoz újonnan csatlakozó Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.

A Sunset a Laokoon Filmgroup gyártásában készül, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével, valamint a Magyar Nemzeti Filmalap és az Eurimages támogatásával, magyar-francia koprodukcióban. A Filmalap 1,5 milliárd forinttal állt Nemes Jeles filmje mögé.