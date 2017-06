Josh Brolin ezerrel gyúr a Deadpool 2-re

Shioli Kutsuna, a Cannes-ban bemutatott Oh Lucy!, valamint a hamarosan mozikba kerülő The Outsider (főszerepben: Jared Leto) színésznője is szerepet kapott a Deadpool folytatásában, írja a Deadline.

Egyelőre még nem tudni, hogy az Ausztráliában született japán színésznő kit fog alakítani, annyit azonban már elárultak, hogy kulcsszerepe lesz a Deadpool második részében.

Közben Josh Brolin is lázasan készül a szerepre, aki Cable-t, a mutánsok másik vezetőjét alakítja a jövő nyáron mozikba kerülő filmben. A szerep legnagyobb esélyesének korábban Michael Shannont tartották, ám végül Brolin kiütötte őt.

A 49 éves színész egy Instagram-posztjában mutatta meg, hogyan készül a forgatásokra: egy konditeremben izzad éppen, hogy gyarapítsa izomzatát, ráadásul még a frizkója is új. Brolin valószínűleg elhivatott, hiszen legutóbbi találkozásukkor Dave Bautista még meg is kérdezte tőle, hogy mi a ̶f̶a̶s̶z̶franc történt vele, mert alig ismert rá. Ezt a színész aztán élete legnagyobb bókjának nevezte.

A posztból az is kiderül, hogy a film kedvéért Brolin egészséges életmódra kapcsolt, kerüli a cukrot, a kenyérféléket, a tésztákat, meg minden mást, amit ilyenkor kerülni illik. Helyette halat, rizst, zöldségeket és rengeteg vizet fogyaszt, és a videó alapján elég komolyan is veszi a diétát.

Időközben a bemutató dátuma is kiderült: a Deadpool 2 jövő nyáron, június első napján kerül majd mozikba. A Ryan Reynolds főszereplésével készülő filmet a John Wick és a július végén mozikba kerülő Atomszőke rendezője, David Leitch dirigálja.