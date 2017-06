Újra mozizhatunk a város tetején

Ma, kedden kezdődik el a Budapest Rooftop Cinema nyári vetítéssorozata. A Corvin Club tetején lévő nyitott tetejű mozizáson négyféle program közül lehet válogatni: lesznek premierfilmek, francia filmek, klasszikusok és magyar filmek is.

Kedden ráadásul az utóbbi évek egyik legerősebb filmjével, a Kojottal kezdenek, Kostyál Márk filmje, iszonyú tömény, izgalmas és erőszakos, de valamiért nagyon kevés emberhez jutott el a mozikban. Ma este héttől viszont ezzel nyitják meg a város tetején mozizós nyarat, a vetítés előtt pedig a film főszereplőivel is lehet találkozni. A filmet mi is nagyon szerettük, Sixx írt is róla kritikát.

A következő hét nap vetítéseiről, meg úgy általában a Budapest Rooftop Cinemáról ide kattintva lehet bogarászni a honlapjukon.