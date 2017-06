Újraforgatták Julia Roberts nagy sikerét

Úgy tűnik, hogy Hollywoodban tényleg egy film sem ússza meg, hogy újra ne forgassák. Most éppen a kilencvenes évek egyik nagy kedvencén van a sor, az Egyenesen át című thrilleren. Ebben a filmben egy csapat orvostanhallgató azzal kezd kísérletezni, hogy pár percre a klinikai halál állapotába jutattják, aztán visszahozzák egymást. Egyre jobban rákapnak a dologra, egyre hosszabb időt töltenek a túloldalon, mígnem elkezdenek rosszra fordulni a dolgok.

Az Egyenesen átban a korszak legnépszerűbb színészei játszottak, Julia Roberts, az akkori pasija, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon és William Baldwin. A rendező Joel Schumacher volt, a Ha ölni kell, az Összeomlás és Az ügyfél rendezője, a film meg akkoriban a legizgalmasabbak közé tartozott. Kérdés, hogy ugyanez a sztori 2017-ben is működhet-e.

A Sony szerint igen, mert leforgatták újra, ezúttal Ellen Page, Nina Dobrev és Diego Luna főszereplésével. Ebben az új verzióban is játszik Kiefer Sutherland, a rendező pedig a dán Niels Arden Oplev, aki A tetovált lány 2009-es, dán verzióját készítette. Most kijött a filmhez egy hosszabb, közel háromperces előzetes, amiből egyáltalán nem derül ki, hogy miért is kellett ezt újra megcsinálni. De mindenki döntse el maga, hogy kell-e nekünk még egy Egyenesen át.

A filmet szeptember 29-n mutatják be Amerikában, a magyar bemutatóról még nincs hír.