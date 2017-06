Vuk visszatér a mozikba

Dargay Attila rajzfilmrendező születésének 90. évfordulója alkalmából június 22-től mozikba kerül az 1981-ben készült rajzfilm, a Vuk digitalizált, felújított változata. A bemutató kapcsán június 18-án, vasárnap egy csomó programot tartanak az Uránia moziban. A Vuk-nap keretében kiállítással, animációs műhelyfoglalkozással, könyvvásárral, pódiumbeszélgetéssel és természetesen vetítésekkel várják az érdeklődőket. Animációs rövidfilm-különlegességek mellett persze látható lesz a Vuk is.

A kávéházi progamok ingyenesek, a vetítésekre vásárolt kedvezményes jegy mellé Vuk-ajándékcsomag is jár. A kiállításon Dargay Attila eredeti rajzait, karakterterveit és storyboardjait nézheti meg a közönség. A legismertebb rajzfilmek, köztük a Vuk, a Lúdas Matyi, vagy a Szaffi karaktertervei mellett láthatók lesznek olyan filmekhez készült rajzok is, amelyek végül nem valósultak meg.

Fotó: Wikipedia

Az Uránia Kávéház különtermében Dargay Attila rövidfilmjeiből vetítenek néhányat. A három nyúl, a Dióbél királyfi és a Variációk egy sárkányra mellett a Vuk készítését is bemutató Pannónia Anno című filmből is láthatók lesznek rövid részletek. De lesz egy beszélgetés Pogány Judittal is, akinek emlékezetes szinkronhangja szinte eggyé vált a kis Vukkal.

A Vuk-nap részletes programját itt lehet elolvasni.