Akad olyan bűnöző, akit a sitten faragnak keménnyé

Vagy valami hasonló a tételmondata a Shot Caller című börtöndrámának, ami már az előzetes alapján is hibátlanra hozza a sittesfilm-bingót, vannak benne

rivális gengek,

árja testvériség,

keménykedés,

még több keménykedés,

korrupt fegyőrök és ren dőrök,

kamionosbajusz,

börtöntetkó,

életre szóló férfibarátság

és persze kisírt szemű feleség is.

A szereplőgárda egy miniatűr tévés ki kicsoda is lehetne, hiszen szerepel benne Nikolaj Coster-Waldau (Trónok harca), Omari Hardwick (Power), Lake Bell (Made in America), Jon Bernthal (Daredevil), Emory Cohen (The OA), Jeffrey Donovan (Burn Notice), Benjamin Bratt (24) és Holt McCallany (Zsaruvér) és Bell kivételével mind nagyon kigyúrták magukat. A sztori annyi, hogy Coster-Waldau karaktere bekerül a sittre, miután egy balesetben meghalt egy utasa, és ő volt a ludas, odabent meg a polgárból kamionosbajszos-tetovált kigyúrt gengszter lesz, aki kikerülve tovább bűnöz. A vége meg, gondolom, tragédia, de majd kiderül a moziban.