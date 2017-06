Ez a film egy párhuzamos univerzumból jött

Egy hete játsszák Magyarországon Mundruczó Kornél legújabb filmjét, a Jupiter holdját. Ez az, aminek a premierje az idei cannes-i filmfesztiválon volt és a külföldi sajtó egy jelentős része el is dobta tőle az agyát és arra számítanak, hogy a rendező Mundruczó és az operatőr Rév Marcell karrierje is Hollywoodban folytatódik.

Az Index kritikája is lelkesítő volt a Jupiter holdjáról, a nézőket viszont nem különösebben hatotta meg, mindössze 2200 jegyet adtak el rá a hétvégén, még Herendi Gábor Kincsemje is jobban teljesített, pedig azt márciustól játsszák a mozik.

A Kultrovat podcast legújabb adásában először a filmben látottakat próbáljuk értelmezni, illetve rájönni, hogy bizonyos hasonlatoknak és jelképeknek, mi lehet a jelentésük a történetben. Beszélünk arról, hogy mennyire furcsa egy látványos és vágás nélküli autós üldözést nézni Budapest utcáin, illetve, hogy a készítőknek mennyire sikerült reprodukálniuk azt a káoszt, amit a menekültek tömeges jelenléte okozott az országban, illetve konkrétabban a Keleti pályaudvaron és annak környékén.

A podcast résztvevői (Libor Anita, Szabó Péter és Földi Gábor) a kudarc összetevőiről is szót ejtenek, mennyire lehet a címre vagy esetleg a plakátra fogni azt, hogy érdektelenség fogadta a hazai mozikban a Jupiter holdját. A beszélgetés spoileres, a film több fordulatát is kibeszéljük az adásban.

