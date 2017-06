Scarlett Johanssont és Bruce Willist is lehagyták a Verdák

A nyári vakáció első hétvégéjén magabiztosan nyerte a hetet a Pixar legújabb filmje, a Verdák harmadik része. A piros versenyautó története 6 év után folytatódott és ha nem is robbantott kasszát, a hét két másik bemutatója nem tudott a nyomába érni, pedig érkezett egy vígjáték és egy akció is.

48 861 néző volt kíváncsi Villám McQueen legújabb kalandjára a Verdák 3-ban, amiben az öregedéssel és az egyre modern versenyautókkal kell szembenéznie. Ez a nézőszám magyar viszonylatban erős közepesnek számít, 50-55 ezer néző felett kezdődik egy erősebb hétvége. Egy igazán népszerű animációs filmnek a 100 ezres határ sem akadály, 2015-ben a Minyonoknak sikerült is rekordot dönteniük ebben a tekintetben, de úgy tűnik piros versenyautó legújabb története most nem volt elég vonzó, bár az első helyet és a 66 millió forintos bevételt kár lenne kudarcként elkönyvelni.

A hét másik új filmje a Csajok hajnalig csak a harmadik helyen tudott kezdett, 25.916 néző fizetett be rá a hétvégén. Összehasonlításképp 2009. júniusában 37 ezren látták a Másnaposok első részét, ami nemcsak témáját tekintve hasonló, de talán azért is, mert a főbb szerepekben magyarok számára (akkor még) kevésbé ismert színészek voltak. A Csajok hajnalig plakátjára nézve az átlag néző valószínűleg csak Scarlett Johanssont ismerhette fel, Jillian Bellt, Zoë Kravitzot, Ilana Glazert és Kate McKinnont valószínűleg kevésbé. Az Index kritikusa szerint a filmen lehet ugyan nevetni, csak sajnos nem eleget és a legtöbb jelenetét valamilyen formában már láthattuk korábban készült vígjátékokban.

Bruce Willis legújabb filmje, a Volt egyszer egy Venice még ennyire sem hatotta meg a nézőket, mindössze a hatodik helyet sikerült megszereznie 7662 nézővel. Ez egy magánnyomozóról szól, akit egy bűnbanda a kutyája elrablásával zsarol meg. Az Index hamarosan megjelenő kritikájában rossznak találtuk a filmet, ami mégis meg tudta oldani, hogy valamennyire szórakoztató legyen.

Nem igazán kapta fel a közbeszéd Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmjét, hiába az aktuális téma és a világszinten is különleges látványvilág. Mindössze 1992-en nézték meg a hétvégén, vagyis a Kincsem ismét népszerűbb volt nála, azt 3316-an nézték és ha így folytatja, akkor jövő hétre a 400 ezres nézettséget is átléphet.

Az Egyesült Államokban sem hódított meg a nézettségi listát a Csajok hajnalig, amitől többet vártak az elemzők és a stúdiók egyaránt. A legoptimistább jóslatok arról szóltak, hogy a film versenyben lehet a toplista második helyéért, hiszen a Wonder Woman is újabb bizonyítéka annak, hogy több nőkre építő filmre van szükség és a képregényfilmek mellet a vígjátékok is elsősorban férfi főszereplőkkel készülnek. Ehhez képest a Csajok hajnalig valamiért mégsem kellett a közönségnek, hiába a feltörekvő és tehetséges női komikusok hada. A 8 milliós bevételt nehéz bárhogyan is sikerként elkönyvelni és Scarlett Johansson karrierjének sem tesz túl jót, hogy egymás után a második filmje bukik meg az Egyesült Államokban.

Az első helyet a Verdák harmadik része szerezte meg, 53 millió dolláros nyitóhétvégével. Ez csak akkor számít gyengének ha a Pixar korábbi bevételeihez viszonyítjuk, a stúdió házi versenyében ez a negyedik legrosszabb kezdés. Persze túl sokat nem számít, hiszen dollár milliárdok folynak be a stúdióhoz a Villám McQueennel ellátott termékek miatt, így szinte mellékes is, hogy a film mennyit tud összeszedni a közel 200 millió dolláros gyártási költségből a mozikban.

Kellemes meglepetésként érte a készítőket, hogy a Tupac Shakur amerikai rapper életéről készített film, az All Eyez on Me 27 millió dolláros bevétellel meg tudta szerezni a harmadik helyet a hétvégi amerikai toplistán. A kritikusok elég rossz véleménnyel voltak a filmről, amit legtöbben felszínesnek találtak, Demetrius Shipp Jr. alakítását kevesebb bírálat érte.