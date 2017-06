James McAvoy egy poénnal tett nagy bejelentést

Jennifer Lawrence után a Charles Xavier professzort játszó James McAvoy is kijelentette: visszatér az X-Men folytatásában, az X-Men: Dark Phoenixben.

Jennifer Lawrence-ről már korábban megerősítették, hogy visszatér a következő X-Men filmben, James McAvoy pedig maga jelentette be, amit már korábban is rebesgettek: újra ő fogja játszani Prefesszor X-et.

A színész az Instagram-oldalán tett közzé egy rövid videót, amiben meg sem szólal, csak maga elé tart egy hajvágógépet, amelyben visszatükröződik az arca. A videó aláírása szerint "Közeleg", mármint maga Professzor X. McAvoy ugyanis még az X-Men: Az elsők előtt nyírta a fejét kopaszra, amikor megtudta, hogy megkapja a tar professzor szerepét. Azt viszont csak később közölték vele, hogy ebben a filmben a figurának még lesz haja, úgyhogy a színész kénytelen volt végig parókában játszani. Azóta viszont már tényleg megjelent a kopasz Charles Xavier professzor, mivel a karakter az X-Men: Apokalipszisben már elvesztette a haját.

He approaches. #charlesxavier #xmen #darkpheonix James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 17., 04:56 PDT

A pletykák szerint McAvoy és Jennifer Lawrence (Mystique) mellett visszatér még Nicholas Hoult (Bestia), Michael Fassbender (Magneto), Alexandra Shipp (Vihar), Sophie Turner (Jean Grey), Tye Sheridan (Küklopsz) és Kodi Smit-McPhee (Árnyék) is, és a tervek szerint csatlakozna a stábhoz Jessica Chastain, aki egy földönkívüli gonosz uralkodót, Lilandra császárnőt alakítaná.

Már korábban is megírtuk, a Dark Phoenix azért tűnik érdekesnek, mert a harmadik X-Men (Az ellenállás vége) már érintette azt, hogy mi történik Jean Greyjel, amikor kiderül róla, hogy sokkal nagyobb erő birtokában van, mint eddig gondolták. Azonban a harmadik X-Men a franchise egyik legrosszabb része volt, ezután rebootolták némileg az egészet, és a film végén belebegtetett Dark Phoenix-sztorit végül nem tudták kidolgozni egy következő felvonásban, most viszont ez is megtörténik majd.

A filmet várhatóan 2018. november 2-án mutatják majd be.