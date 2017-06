Robin Williamst is megidézik a Jumanji folytatásában

Jack Black, a Jumanji: Welcome to the Jungle egyik főszereplője beszélt a Hollywood Reporternek az 1995-ös film folytatásáról és a három éve meghalt Williams útmutatásairól.

Huszonkét évvel az első rész, a Robin Williams szereplésével készült Jumanji után készült el a film folytatása, ami az első jelenetfotó, a sztorileírás és a főszereplők nevei alapján irtózatosan gagyinak néz ki, úgyhogy nem baj, ha enyhítő körülményként - amellett, hogy a film operatőre a magyar Pados Gyula lesz - legalább némi jófejkedésről be lehet számolni.

És az egyik főszereplő, Jack Black most pont ezt tette, amikor elmondta a Hollywood Reporternek, hogy a filmben tulajdonképpen a három éve meghalt Robin Williams is fontos szerepet játszik, és a film készítői mindenképpen szerettek volna tisztelegni a színész előtt.

Williams azt az Alan Parrisht játszotta a filmben, akit még gyerekkorában beszippant a Jumanji nevű, misztikus társasjáték, és onnantól Jumanjiban, egy iszonyúan veszélyes dzsungelben kell élnie, míg évtizedekkel később vissza nem tér a hétköznapi világba, amikor valaki újra játszani kezd a társassal.

"Ezt a dzsungelt fedezzük fel a filmben, és próbáljuk legyőzni a játékot. Ez élet-halál küzdelem. De miközben ott vagyunk, jeleket találunk, amiket Alan Parrish hagyott ott, és egy házat is, amit ő épített fel. Olyan, mintha bennünket segítene anélkül, hogy valójában ott lenne" - mondta a filmről Jack Black.

Black szerint egyébként azért lesz baromi érdekes a második rész, mert az elsőben sosem mutatták a dzsungelt, csak beszéltek róla, most viszont a film jó része konkrétan ott, ezen a "veszélyes és gyönyörű helyen" fog játszódni.

A filmben egyébként lecserélték a társasjátékot egy "rejtélyes videojáték-konzolra", mert a mai gyerekek már nyilván nem fognának fel egy társasjátékról szóló filmet, legalábbis az alkotók szerint. Az ezzel játszó gyerekek bekerülnek a dzsungelbe, és azokká a felnőtt avatarokká válnak, akikkel a játékban voltak. És ha nem akarnak örökké a játékban maradni, akkor életük legveszélyesebb kalandjára kell indulniuk.

És ha ez nem lenne elég vészjósló a fenti képpel súlyosbítva sem, tegyük hozzá, Dwayne "A Szikla" Johnson és Jack Black is tudósokat (!) fognak játszani. A rendező pedig az a Jake Kasdan lesz, aki A magány-nyomozó című filmmel debütált, és azóta olyasmiket rendezett, mint a Rossz tanár vagy a Szexvideó.