Scarlett Johanssonból kijött az állat

Egy dolgot egészen biztosan nem vártam a Csajok hajnaligtól: eredetiséget. Az előzetesek és a pár mondatos ismertető után úgy tűnt, hogy ez a film az 1998-as Ronda ügy csajos remake-je lesz. Abban öt pasi (többek között Christian Slater és Jeremy Piven) elmegy Las Vegasba egy legénybúcsúra, ahol véletlenül megölnek egy prostituáltat. Mivel nem akarnak börtönbe menni, úgy döntenek, hogy inkább eltüntetik a hullát. Bár vígjátéknak szánták, valójában egy eléggé elkeserítő, de érdekes film lett, amiben tulajdonképpen az összes karakter undorító.

A Csajok hajnaligban öt nő megy el Miamiba, hogy megtartsák egyikük lánybúcsúját, de véletlenül megölik a chippendale fiút. Nem akarnak börtönbe menni, ezért úgy döntenek, hogy inkább eltüntetik a hullát.

A Csajok hajnalig mégsem a Ronda ügy remake-je. Ezt a film ugyanis egy csomó másikból is lop.

Az alapsztori ugyan a Ronda ügyből van, de karaktereket, szituációkat, vicceket, vagy komplett jeleneteket láthatunk a Másnaposok mindhárom részéből, a Rossz anyákból, a Koszorúslányokból vagy a Hóbortos hétvégéből is. Eredetiséget tehát tényleg nem ebben a filmben kell keresnünk, de ettől még lehet nevetni rajta. Csak nem eleget.

Számokban IMDb: 6,2 Rotten Tomatoes: 59% Metacritic: 56/100 Index: 6/10

A csajok között, akárcsak a Másnaposokban, megtaláljuk a jókislányt, Jesst (Scarlett Johansson), aki az esküvőjére készül, és nem mellesleg még kampányol is, mert szenátor szeretne lenni. Aztán van a vicces-bizarr duci lúzer karaktere, Alice (Jillian Bell), a szexi szépség, Blair (Zoe Kravitz), a környezetvédő aktivista, kockás inges, leszbikus Frakie (Ilana Glazer) és a kívülálló, a később összeszedett barát, az ausztrál Pippa (Kate McKinnon). Közülük egyértelműen Jillian Bellnek volt a legnehezebb dolga, egyrészt mert Zach Galifianakis magasra tette a lécet a Másnaposokban, másrészt mert egy csomó jelenetben neki kellett hozni a poénokat, a többiek csak a keze alá dolgoztak. Ez hol sikerül, hol meg nem.

14 Galéria: Csajok hajnalig Fotó: Sony Pictures

Az, hogy a Csajok hajnaligban csak körülbelül minden ötödik poén ül, nem a színésznők hibája. A filmet szinkronizálva láttam, másképp nem is vetítik Magyarországon, és végig olyan érzésem volt, hogy a viccek egy része elveszett a fordításban. Eleve az egyik karakter ausztrál, az ő beszéde végig humorforrás a filmben, amiből a magyar nézők teljesen kimaradnak. Ezért csak kevéssé kárpótol, hogy Scarlett Johansson magyar hangja ezúttal is Bánfalvi Eszter volt, ami a lehető legjobb párosítás, ha már szinkronizált filmeket kell néznünk.

Aki volt már lánybúcsúban, az tudja, hogy bizonyos alkoholmennyiség elfogyasztása után a farok alakú tál, tészta, fejdísz és egyéb kellékek valóban ellenállhatatlanul viccesek tudnak lenni. De moziba viszonylag ritkán ülünk be részegen, így nem tudom, hogy faszos tésztás és hasonló poénokra valóban szükség volt-e ebben a mennyiségben.

De a filmnek óriási szerencséje, hogy van két mellékszála, ami szuperül működik, és sokkal viccesebb, mint a fő csapás, a hulla eltüntetése.

Az egyik Jess vőlegényének sztorija, aki maga is legénybúcsút tart egy másik helyszínen. Amíg a csajok kokózak és chippendale-t hívnak, addig Peter (Paul W. Downs, aki egyébként a forgatókönyv társírója) és barátai egy decens borkostolón vesznek részt. Lehet, hogy én láttam bele túl sokat, de ezek a részek tök szellemesen utalnak a nemi szerepek változására, hogy a nőkből is tud jönni az állat, és a pasik között is vannak széplelkek. De a vőlegényes szál akkor indul be igazán, amikor Peter megneszeli, hogy a leánybúcsún valami nagyon nem stimmel, és úgy dönt, hogy útnak indul. Ez a szál még akkor is ellenállhatatlanul szórakoztató, ha a szupermarketes csúcsjelenetet szinte egy az egyben a Rossz anyákból nyúlták le.

A másik csodás mellékszál a Jessék által kibérelt villa szomszédaihoz, egy kéjsóvár középkorú párhoz kapcsolódik, akiket Demi Moore és Ty Burrell (a Modern családból) játszanak. Eleve Demi Moore-t ritkán látni mostanában a moziban, ez a karakter meg teljesen neki való. Az élveteg, méltósággal megöregedni képtelen, a szépség és a fiatalság bűvöletében élő pár naná, hogy a gyönyörűséges Zoe Kravitz-et akarja, és a dolgok úgy alakulnak, hogy meg is kaphatja. Ez a film másik csúcspontja, egy igazán vicces csavarral a végén.

14 Galéria: Csajok hajnalig Fotó: Sony Pictures

Szóval lehet szórakozni a Csajok hajnaligon, különösen akkor, ha az ember nem érez kényszert arra, hogy számolgassa, hány helyről lett összelopkodva a film. Egyre több a csajos vígjáték, ami akkor is nagyon jó, ha ez a film nem lett olyan vicces, mint tavaly a Bridget Jones harmadik része vagy a Rossz anyák. De Amy Schumer nemrég bemutatott vígjátékát, az Ó, anyám! címűt simán felül tudja múlni.