Nézni is kellemetlen a sok szerencsétlenkedést

Ebben a filmben magyar nézőként az a legkellemetlenebb, hogy nem tehetjük meg, hogy a megtekintése után legyintsünk, és azt mondjuk rá, hogy ilyen is csak a lenézett Balkánon fordulhat elő. Az óra című bolgár-görög film klasszikusan kelet-európai szituációt örökít meg: a kisember és a vele packázó hatalom harcát, amelyben nyilvánvalóan csak az utóbbi nyerhet.

Az óra ráadásul a Krisztina Grozeva, Petar Valhanov rendezőpáros második filmje a két éve ugyancsak nálunk is bemutatott Lecke után: abban egy, az összeomlás szélén lévő tanárnő nyúlt radikális eszközökhöz, és annak a filmnek a főszereplője, Margita Goseva itt is fontos szerepet kap.

A mai Bulgáriában játszódó film főhőse egy ügyefogyott vasutas, Canko (Sztefan Denoljubov), aki háborítatlanul lakik együtt a nyulaival, amíg nem talál egy halom pénzt szétszórva a síneken. A becsületes Canko csak százötven levát (kb. 25 ezer forintot) vág zsebre, a többit átadja a hatóságoknak. Így kerül kapcsolatba a közlekedési minisztériummal is, amelynek a PR-osztályvezetője, Julia Sztajkova (őt alakítja Goseva) meglátja a lehetőséget Cankóban, hiszen az eset ingyen publicitás a korrupciós botrányba keveredett miniszternek, ők pedig megjutalmazhatják a Becsületes Vasutast egy órával.

A bajok ott kezdődnek, amikor Julia, aki a jutalom átadása idejére elveszi Canko régi, komoly eszmei értékkel bíró karóráját, elfelejti visszaadni neki, aztán el is hányja valahová. Az órát az apjától öröklő vasutas azonban nem hagyja annyiban, ám minden alkalommal csak pökhendi hivatalnokokkal kerül szembe, akik nem tudják és nem is akarják megoldani a problémáját. A dadogós Canko viszont nemcsak, hogy nem adja fel, de még ütőkártyák is vannak a kezében, és itt szabadul el igazán a forgatókönyvírói fantázia.

Az óra Index 6,5/10 IMDB 7,8/10 Rotten Tomatoes 93%

A cselekmény gyakran kiszámíthatóan frusztráló: Canko és a minisztériumi dolgozók találkozásain a lehető legkínosabb dolgok történnek meg, kellemetlen még nézni is azt a sok szerencsétlenkedést. Hasonlóan erőltetett, amikor Sztajkova a tárgyalóban adja be magának az injekcióját, egy EU-zászló mögé bújva. Igaz, a legtöbb karakter nagyon valóságosra sikerült, és a többségüket itt, Magyarországon is el lehetne képzelni, az undok portástól kezdve a manipulatív újságíróig. Akárcsak a jelenetek hátterében szóló, sok évtizedes rádiós örökzöldeket (Demis Roussos, Al Bano & Romina Power, és persze a telefonban hallható I Just Called to Say I Love You).

A legjobban azonban Julia Sztajkovát sikerült elkapni: a törtető, munkamániás nő, aki még akkor is folyamatosan a kollégáival telefonál, amikor az orvos az ő mesterséges megtermékenyítésének részleteiről beszélne. Ezt az oldalát aztán olyannyira sikerül is kidomborítani, hogy amikor kicsit árnyaltabban kezdenék ábrázolni, akkor már késő, és nem is vagyunk vevők az emberarcú Sztajkovára.

Az alkotók ugyanis a román újhullámos hatásokat mutató filmben többször is túltolják a kafkai abszurdot, miközben addig srófolják a kilátástalanság-érzetet, hogy egy idő után valahogy minden fordulat magától értetődőnek tűnik, és amikor már komolyra fordulnak a film első felében még humorosan ábrázolt dolgok, az sem tudja igazán megérinteni a sok lelketlenségbe belefásult nézőt. Ugyan a film a végén próbál mégis meglepni, és a maga módján igazságot szolgáltatni, leginkább újra csak azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy Kelet-Európa még mindig/már megint egy nyomasztó hely. (És éppen ezért egy nyugati néző számára az újdonság erejével is hathat.)

Az óra az erős rendezéssel és a kiemelkedő színészi alakításokkal azért az átlagos, társadalomkritikus kelet-európai filmszatíra fölé emelkedik egy kicsivel, és mivel ez egy trilógia második része (az első a Lecke volt), melyben újságcímeket gondoltak tovább az alkotók, már várhatjuk a következő, hasonló szellemű filmjüket is.