Megérkezett a brit Túl a barátságon

Az idei Sundance Film Festival egyik legnagyobb dobása volt a God's Own Country, című angol független film, a mi sikerrel szerepelt a berlini filmfesztiválon is. A film rendezője Frances Lee, és egy West Yorkshire-i szerelmi történetet mesél el. Itt az első előzetes is a filmhez.

A filmet nagyon sokan a Túl a barátságonhoz hasonlították, ami a rendező szerint nem baj, sőt megtiszteltetésnek veszi, bár az alapszituáció szerinte teljesen eltérő. Ott a társadalmi elvárások miatt nem lehetett együtt a két szereplő, itt pedig az egyikük személyisége miatt.

A történet szerint a főszereplő Johnny Saxby farmján dolgozó román vendégmunkás hirtelen meghal, így Johnny befogadj a fiát, Gheorghe-t, és lassan fizikai vonzalom alakul ki közöttük.

Magyar premierről egyelőre nem tudunk.