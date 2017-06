Keanu Reeves az anorexiával is elbánik

Lily Collins egy táplálkozási zavarokkal küzdő lányt alakít, Reeves pedig az orvosa a To The Bone című filmben, mely jövő hónapban érkezik majd a Netflixre.

Az eddig főleg tévésorozatokban dolgozó Marti Noxon első saját filmje a Sundance fesztiválon debütált az év elején, most pedig látható a trailer is hozzá, melyben Collins egy Ellen nevű fiatal nőt játszik, aki egész életében küzd az anorexiával.

A változást az hozza el, hogy beköltözik a sajátos módszerekkel dolgozó Beckham doktor (tényleg így hívják!) klinikájára, ahol a Reeves alakította orvos segít neki abban, hogy legyőzze a betegséget és a saját belső démonjait.

Collinson és Reevesen kívül játszik még a filmben Carrie Preston, Lili Taylor és Ciara Bravo is. A To The Bone július 14-én kerül fel a Netflixre.