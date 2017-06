Lophatták az Agymanók alapötletét

Egy gyermeknevelési szakértő azt állítja, a Disney és a Pixar az ő ötletét nyúlta le a népszerű animációs filmhez, melyben a legfontosabb érzelmeket apró manók személyesítették meg.

Denise Daniels 2005-ben gyűjtött maga köré egy kreatív csapatot, amely készített is egy pilot epizódot a tervezett, The Moodsters című sorozathoz, melyet prezentált is a Disney és a Pixar képviselőinek.

A sorozatban öt alapérzelmet (boldogság, szomorúság, düh, szerelem, félelem) öt karakter személyesítette volna meg, és Daniels szerint 2005 és 2009 között több alkalommal is tárgyaltak a projektről, sőt, hosszan beszélt egyszer telefonon az Agymanók későbbi rendezőjével, Peter Docterrel is.

Az együttműködésből végül semmi sem lett, az Inside Out (magyarul Agymanók) azonban 2015-ben a mozikba került, és megkísérelte bemutatni, mi megy végbe egy gyerek agyában, amit egy vezérlőpult segítségével irányít öt manó, amely mind egy-egy érzelmet személyesít meg. Ők magyarul Derű, Bánat, Harag, Undor és Majré. Docter akkor azt nyilatkozta, hogy a saját lánya érzelmi fejlődése ihlette a filmet, melyen 2009-ben kezdett dolgozni.

Daniels most szerződésszegésért perelte be a Disneyt, amely azonban visszautasította a vádakat: "Az Agymanók eredeti Pixar-alkotás, és ezt be is fogjuk bizonyítani a bíróság előtt" - idézi a cég szóvivőjét az Independent.