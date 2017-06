Már készül a Wonder Woman folytatása

Patty Jenkins már dolgozik a forgatókönyvön, melyről csak annyit tudni, hogy valamikor 1917 és 2017 között játszódik majd, és a rendező szándékai szerint Amerikába viszi a cselekményt.

Erről Geoff Johns, a Warner DC-filmekért felelős vezetője beszélt a Varietynek, és azt mondta, Jenkinsszel közösen írják a folytatást, amelyhez már van egy remek ötletük. Közben egy másik Warner-fejes, Toby Emmerich azt is elmondta, a folytatás nem az első világháborúban játszódik majd, de valószínűleg szintén valamikor a múltban, noha 1917 és 2017 között bármikor feltűnhet a Wonder Woman - ha Jenkinsen múlik, akkor ez Amerikában lesz majd. Igaz, hivatalosan még nem jelentették be, hogy Jenkins rendezi a második részt is.

Közben a Hollywood Reporter azt is tisztázta, hogy nem voltak igazak azok a sajtóértesülések, melyek szerint a Wonder Woman főszereplője, Gal Gadot jóval kevesebbet keresett volna a filmmel, mint Henry Cavill az első Superman-alakításával 2013-bam. A lap forrásai szerint Gadot ugyanannyi pénzt kapott a szerepért, talán még egy kicsivel többet is.