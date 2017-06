A szőkenő meg a zombi

Az It Stains te Sand Red (Vörösre festi a homokot) című független horrorfilm tuti nem kerül hazai bemutatásra, amit eleve sajnálunk, mert egy zombis filmet látatlanba is BE KELL mutatni a hazai mozikban is, az előzetest látva meg méginkább sopánkodunk, mert ez fasza lesz, komolyan.

A filmben Brittany Allen, a Defiance című sci-fiből és a Bomba/Nők című történelmi sorozatból is ismert színésznő menekül egy rémesen kitartó zombi elől, aki/ami az istennek nem adja fel az üldözését, márpedig a Las Vegas környéki sivatagban olyan sok helyre nem lehet elbújni előle. Molly aztán ráébred, hogy van az a pont, amikor el kell kezdenie a szimpla túlélés helyett az ellen leküzdésére koncentrálnia, mert egyébként elég nagy bajba kerül. Július 28-tól lesz valamelyik streamingszolgáltató kínálatában, majd igyekszünk beszerezni.