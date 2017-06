Meghalt, mégis túlélte az új Transformers-film

Tíz éve nem nézték olyan kevesen Optimus fővezér zúzását, mint most, de ez a gyatra szám is elég volt ahhoz, hogy ez legyen a legnézettebb film a héten a magyar mozikban. A többi premierfilm még ennyire sem érdekelte a nézőket.

Hiába volt vasárnap rossz idő, alig néztek filmeket a magyar mozinézők, pláne új filmeket. A hétvégi toplista első helyére ugyan a papírformának megfelelően a Transformers kritikusunk szerint nézhetetlenül borzalmas legújabb része került, de a mindössze 54 ezer látogatóra aligha lenne büszke bárki, pláne, hogy – az Aeon Flux visszatekintője alapján – csak a sorozat legelső részére voltak utoljára ilyen kevesen kíváncsiak, az elmúlt tíz évben mindig több néző jött össze az első hétvégéken: a 48 ezres első rész után a második rész majdnem 70 ezerig, a harmadik pedig 91 ezerig ment fel, de még a negyedikre is jóval többen, 72 ezren voltak kíváncsiak.

A toplistára ezen kívül egyetlen premierfilm, az Élesítve fért fel, de olyan számokkal, amiről senki meg nem mondaná, hogy egy sztárokkal teli, amerikai akciófilmről van szó: a 6727 néző még egy elvont művészfilmtől sem lenne kiugró eredmény. Igaz, a harmadik premierfilmet, az Oltári baki című francia vígjátékot ehhez képest is csak tized ennyi, 626 néző látta. A Kincsem viszont, hiába döntött meg egy újabb rekordot – nézőszáma már a 400 ezret is átlépte, ezzel még mindig ez az idei legnézettebb film a magyar mozikban –, a tízes toplistáról a héten már éppen kiszorult 2552 nézőjével.

Azt is megírtuk már, hogy Amerikában is az új Transformers lett a franchise leggyengébben teljesítő része. Így már nem is tűnik olyan jó ötletnek, hogy egyik ottani forgalmazó sem merte vele egy hétre időzíteni a következő nagy dobását – aminek köszönhetően az amerikai toplistában sincs semmi érdekes, maradtak az olyan blockbusterek az élmezőnyben, mint a Wonder Woman, a Verdák 3, a Múmia vagy A Karib-tenger kalózai.