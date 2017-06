Wonder Woman és a nők megdöntöttek még egy rekordot

Négy héttel azután, hogy bemutatták, a Wonder Woman megdöntötte a Mamma Mia! és a zenés filmet rendező Phyllida Lloyd rekordját: a szuperhősfilm bevétele a mozipénztáraknál elérte a 653,9 millió dollárt (174,4 milliárd forint), és ezzel

ez lett minden idők legtöbbet hozó, nő által rendezett, élőszereplős filmje,

mivel a Mamma Mia! 609,8 millió dollárral tartotta eddig a rekordot - írja az NME. A Wonder Woman egyébként korábban, már az első hétvégéjén is megugrott egy hasonló lécet: női rendező filmjének korábban sosem volt 100 millió dollár fölötti bevétele az USA-ban és Kanadában; a korábbi csúcstartó A szürke ötven árnyalata volt, egy nagyságrenddel kevesebbel, 85,1 millió dolláros nyitóbevétellel.

Ráadásul több mint valószínű, hogy a Wonder Woman egy-két héten belül megdönt egy újabb rekordot is: jelenleg ugyanis a Kung-Fu Panda 2 az egyedül egy nő által rendezett, legtöbb bevételt hozó film - az animációt és az élőszereplős filmeket is nézve - a maga 666 millió dolláros bevételével. A Wonder Woman a negyedik hétvégéjén is 25 millió dollárt hozott még, úgyhogy ez a szám már egyáltalán nincs messze.

Egy rekord viszont még így is elérhetetlen távolságban van: a Jégvarázs majdnem 1,3 milliárd dolláros bevételével toronymagasan vezet azok között a filmek között, amelyeket nő is rendezett: annak ugyanis egy női és egy női férfi rendezője is volt.

A hírnek nem csak pénzügyi jelentősége van. Hollywood ugyanis jó pár évtizeddel az emancipáció után is borzasztóan hímsoviniszta, úgyhogy minden kézzel fogható adat jól jön ahhoz, hogy ezen a téren is változás történhessen. És az sem árt, ha a nőket nemcsak olyan műfajokban engedik érvényesülni, amelyekre ráhúzható, hogy a szabályt erősítő kivételek, mint a gyerekeknek szóló animációs filmek vagy például A szürke ötven árnyalata.

Mindezt Jenkins korábban maga is átlátta: azt nyilatkozta, bár persze rosszul érintette, hogy végül mégsem ő rendezte a Thor 3-at, mert úgy érzi, nem sikerült volna jól az a film, egy elrontott szuperhősfilm viszont, amit végre-valahára nő rendezett, nemcsak számára lett volna komoly bukás, hanem nagyon rossz irányba befolyásolta volna a női rendezőkről alkotott képet is.

Jenkins egyébként nemrég posztolt egy üzenetet, amit egy óvónőtől kapott, és amelyen azt gyűjtötték össze, hogyan befolyásolta a gyerekeket a Wonder Woman. Az óvónő beszámol olyan dolgokról is, mint három lány, akik a film hatására eldöntötték, hogy amazonok lesznek, és a továbbiakban nem harcolni fognak egymás ellen, hanem összefognak egymással, hogy legyőzzék a gonoszt. Egy másik kislány pedig azt mondta, ha felnő, ő is több száz nyelvet szeretne megtanulni, mint Diana, a film főhőse.