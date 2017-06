Hugh Jackman táncolva találja fel a showbizniszt

A legendás cirkuszalapító, P. T. Barnum életét feldolgozó filmmusical rendkívül látványos előzetessel (és sajnos rettentő nyálas zenével) csinál kedvet a karácsonykor mozikba kerülő filmhez.

A The Greatest Showmant ugyan életrajzi filmként határozzák meg, de itt nyilvánvalóan a családi mozi igényeihez igazítva kiszínezett életutat kapunk, sok-sok tánccal és cirkuszjelenettel. A banktisztviselőből a modern szórakoztatóipar megteremtőjévé lett Barnumot pedig Hugh Jackman játssza, akinek egy másik életrajzi filmjét is bejelentették most, melyben a nyolcvanas évek amerikai demokrata elnökjelöltjét, Gary Hartot alakítja majd a The Frontrunner című filmben. Hart az idősebb George Bush kihívója volt, nem is állt rosszul, egészen addig, amíg egy magánéleti botrány miatt ki nem kellett szállnia a versenyből.

A The Greatest Showmanben látható lesz még Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson és Zendaya, a musical zenéjét pedig a Kaliforniai álom betétdalaiért felelős páros, Benj Pasek és Justin Paul szerezték.