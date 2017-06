Látványos limonádénak tűnik a Jumanji 2

Jó, jó, Hollywoodban már tényleg semmi sem eredeti, lépjünk túl, megérkezett az első rendes előzetes az 1995-ös Jumanji remake-jéhez/folytatásához/szellemidézéséhez. Az eredetit Joe Johnston (Amerika kapitány) rendezte, ezt most Jake Kasdan (Rossz tanár, Szexvideó), abban Robin Williams volt a főszereplő, itt pedig Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, és Jack Black.

Az eredeti sztoriban egy táblajátékot találtak meg a fiatalok, a 2017-es változatban egy négyszemélyes videojáték van a középpontban. Más nem is nagyon derül ki az előzetesből, azon kívül, hogy Jack Black avatárját egy szőke tinilány választotta ki, szóval az ő személyisége került a pocakos, középkörú férfibe, és ez sok derültséget fog majd okozni.

A Jumanji: Welcome To The Jungle december 20-án érkezik az amerikai mozikba, magyar premierről nem tudunk.