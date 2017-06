Korrupt zsarus filmet forgat a Logan rendezője

James Mangold, aki legutóbb a Logant rendezte, korábban már belekóstolt a korrupt rendőrök életébe, hiszen ő rendezte a Coplandet, amiben a félsüket Sylvester Stallone leveri Ray Liottát és szinte a teljes szereplőgárdát, amiben ilyen nevek voltak: Harvey Keitel, Robert De Niro, Michael Rapaport, Peter Berg, Annabella Sciorra, Robert Patrick, Noah Emmerich, John Spencer, Janeane Garofalo, Edie Falco, Bruce Altman, Deborah Harry és Tony Sirico.

Új filmje, a The Force (nem a jedikkel van összefüggésben, a rendőrségre utal, magyarul leginkább A szerv lehetne) ráadásul nem semmi alapanyagból készól, hiszen az a Don Winslow az írója, akit korunk egyik legjobb krimiírójának tartanak, és ez a regénye is van olyan jó, mint a Drogháború vagy a Kartell volt. (Azok meg kurva jók voltak.) A forgatókönyvet nem Winslow írja, hanem a Pulitzer-díjas David Mamet, nem mintha ezzel bárki is rosszabbul járna szerintem.

A Fox 2019 március 1-jét jelölte ki premiernek, ami nagyjából azt jelenti, hogy a film szereplőválogatását sürgősen el kell kezdeni. A sztori egy New York-i nyomozóról szól majd, aki a törvény rosszabbik felére kerül, mert elit egysége tagjaival együtt milliókat nyúl le, és az FBI ezzel zsarolja, hogy elvégezze nekik a piszkos munkát. Oké, elképesztő közhely meg sablon, de a regény tényleg jó.

Winslow regényei közül eddig kettőt filmesítetek meg, a Vadállatokat és a Bobby Z élete és halála címűt, de a nagyüzem csak most indult be körülötte, hiszen a The Force-szal együtt hat regényéből (California Fire and Life, Frankie Machine, Satori, The Cartel és a The Power of the Dog) készül film olyan alkotókkal, mint William Friedkin, Ridley Scott vagy Leonardo DiCaprio.