Elárultak pár dolgot a Harry Potter-előzményfilm folytatásáról

Július 3-án J. K. Rowling forgatókönyve alapján elkezdődött a Legendás állatok és megfigyelésük második részének forgatása Londonban, a Leavesden stúdióban, ahol az összes eddigi Harry Potterhez kapcsolódó filmet is felvették. Úgyhogy a Warner Bros. stúdió elárult pár részletet az ötrészesre tervezett filmsorozat jövő novemberben bemutatandó folytatásáról.

A film pár hónappal az után kezdődik, ahol az első rész véget ért (és itt persze némi spoiler következik): miután kiderült, hogy a fajvédő sötét varázsló, Gellert Grindelwald (Johnny Depp) az auror Percival Graves (Colin Farrell) alakjában rejtőzött, Grindelwaldnak sikerül továbbra is elbújnia, ráadásul eközben gyűjt még jó pár követőt maga mögé, így egyre nő a varázslók felsőbbrendűségét hirdetők tábora.

A második részben viszont végre megjelenik és a főszereplő Göthe Salmander (Eddie Redmayne) segítségére siet a fiatal Albus Dumbledore, Grindelwald egykori legjobb barátja - őt Jude Law fogja játszani. És persze itt lesznek Salmander új barátai, Tina Goldstein (Katherine Waterston), Queenie Goldstein (Alison Sudol), és hiába törölték elvileg az emlékezetét az előző rész végén, azért Jacob Kowalski (Dan Fogler) is újra szerepelni fog.

Visszatér - alighanem az első filmben elszabadult egyik legsúlyosabb fenyegetéssel, az Obscurusszal összefüggésben - Ezra Miller figurája is, és - ahogy azt már korábban is megírtuk - Leta Lestrange is, akit az első rész óta már jóval híresebb Zoë Kravitz (Hatalmas kis hazugságok, Csajok hajnalig) fog játszani.

Róla korábban azt mondta David Yates rendező: "Leta Lestrange benne lesz a következő filmben. Elég komplikált és sérült és zavarodott nő, Göthe pedig még mindig teljesen szerelmes belé, így aztán a nőnek van egyfajta hatalma fölötte. Tragikus figura, úgyhogy egy kicsit többet fogunk látni belőle a következő filmben."

Göthe Salmander testvére, Theseus Salmander is felbukkan majd, őt a nem túl ismert, de Redmayne-re legalább egy kicsit tényleg hasonlító Callum Turner (Assasin's Creed, Victor Frankenstein) fogja játszani. Ő a sztori szerint Göthe ellentéte lesz, egy igazi hős auror, és várhatóan - vagy csak a Slashfilm kombinál így - épp az okozza majd a film egyik konfliktusát, hogy Theseust rosszul érinti, amikor hősként kell látnia bajkeverő testvérét.

Fontos új szereplő lesz még Claudia Kim (Bosszúállók: Ultron kora), aki egy varázslócirkusz egyik fellépőjeként kerül majd először színre, és aki a stúdió közleménye szerint a Harry Potter-könyvek rajongóinak legnagyobb örömére behoz majd valamilyen kapcsolatot a filmbe a két történet között.

Emellett lesz még néhány új színész: William Nadylam egy Yusuf Kama nevű varázslót, Ingvar Sigurdsson egy Grimmson nevű fejvadászt fog játszani, Ólafur Darri Ólafsson (101 Reykjavík, True Detective) pedig Skender lesz, a már említett varázscirkusz vezetője. Felbukkan még Kevin Guthrie is, aki Abernathy-t, a Goldstein-lányok főnökét fogja játszani.

A film előreláthatólag 2018. november 16-án érkezik, és majd 2020-ban követi a harmadik rész.