Mila Kunis és Ashton Kutcher egész nyáron Budán lakik

Kunis Budapesten forgat, Kutcher pedig elkísérte, vigyáz a gyerekekre és gyakran megfordul a Mammut környékén.

A Blikk újságírója a fotók alapján a Széna téri Starbucksban kapta el egy pár perces beszélgetésre a beszámoló szerint közvetlen Ashton Kutchert, akit láttak már a környéken a Mammutban vásárolni, a Csaba utcában sétálni és a Finomító Kantinban vacsorázni is. A pár és két lányuk szeptemberig lakik Budán, ahol családi házat is bérelnek.

Mila Kunis ugyanis a The Spy Who Dumped Me (A kém, aki dobott engem) című című vígjátékot forgatja a magyar fővárosban, és rajta kívül olyan sztárok szerepelnek a jövőre mozikba kerülő filmben, mint Gillian Anderson, Justin Theroux, Kate McKinnon és Sam Heughan.