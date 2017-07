A Star Wars sztárjával készül A hattyúk tava filmváltozata

A hattyúk tava című balett sem ússza meg, hogy megint film készüljön belőle. Ezúttal Felicity Jones lehet az egyelőre még cím nélküli projekt (esetleg A hattyúk tava jöhet szóba, mint frappáns megoldás) főszereplője. A rendező pedig Luca Guadagnino, aki legutóbb a Vakító napfényben című Tilda Swinton és Ralph Fiennes főszereplésével készült drámát rendezte, aztán meg a Call Me by Your Name című melegdrámát, amit kritikusunk "művészfilmnek álcázott olasz turisztikai propagandafilmnek" minősített.

Guadagninót mostanában nagyon izgathatja a tánc, mert egy másik közelgő filmje, a Suspiria című horror is táncos témát dolgoz fel. Ebben egy fiatal amerikai balerina érkezik egy német tánciskolába, és hamarosan sötét titkokra bukkan. Ami A hattyúk tavát illeti, itt a tervek szerint nem a balett lesz a lényeg, a klasszikus mű csak inspirálta a sztorit. A főszerepre kinézett Felicity Jonest legutóbb a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet főszerepében láthattuk, és mostanában nem is jön ki újabb filmje, szóval lesz ideje A hattyúk tavára.

A hattyúk tava története egy orosz népmesén alapszik. Egy herceg mennyasszonyt keres, amikor egy vadászat alatt találkozik Odette-tel. A lányt elátkozták, ezért napközben hattyú alakban kell élnie, amíg az igazi szerelem rá nem talál. Egymásba szeretnek, és a herceg már nem is akar másik mennyasszonyt magának. Csakhogy a gonosz varázsló lánya, Odilia fekete hattyú képében megtéveszti, és a herceg neki vall szerelmet. Az utóbbi években a legjobb film, amit ez a balett inspirált, a Daren Aronofsky rendezte Fekete hattyú volt.